Casio làm mới dòng Baby-G với hai phiên bản màu pastel, giá dễ tiếp cận

Hai phiên bản mới của dòng Baby-G gồm BGA-290SA-6AJF và BGA-290SA-7AJF. Các sản phẩm hiện đang được mở đặt trước và sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào cuối tháng này với mức giá 15.950 yên (khoảng 2,6 triệu đồng).

Dòng BGA-290SA mang thiết kế vỏ tròn đơn giản, với 2 màu sắc chủ đạo là tím nhạt và trắng mềm mại. Mặt số được trang trí bằng các chữ số Ả Rập bằng kim loại và vòng bezel được phủ lớp mạ bóng. Đồng hồ sử dụng màn hình hiển thị kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi thời gian với kim chỉ giờ và phút truyền thống, cùng với một màn hình kỹ thuật số nhỏ ở phía dưới.

Về cấu tạo, BGA-290SA có trọng lượng nhẹ chỉ 33 gram và kích thước 45,2 x 41,5 x 10,1 mm. Cả vỏ và dây đeo đều được làm từ nhựa, trong khi màn hình được bảo vệ bởi kính khoáng tiêu chuẩn. Giống như các sản phẩm khác trong dòng Baby-G, mẫu đồng hồ này được thiết kế bền bỉ với cấu trúc chống sốc tiêu chuẩn của Casio và khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét, phù hợp cho các hoạt động bơi lội và ngoài trời.

BGA-290SA được trang bị các tính năng tiêu chuẩn của một chiếc đồng hồ Casio hiện đại, không phải đồng hồ thông minh. Đồng hồ sử dụng pin CR1025 với tuổi thọ khoảng 3 năm, bao gồm chức năng giờ thế giới tại 48 thành phố thuộc 31 múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược 24 giờ, năm báo thức hàng ngày và tín hiệu thời gian mỗi giờ.

Để thuận tiện trong điều kiện thiếu sáng, đồng hồ được trang bị hệ thống đèn LED kép, bao gồm một đèn LED cho mặt số analog và một đèn nền LED riêng cho màn hình LCD kỹ thuật số. Người dùng có thể tùy chỉnh thời gian chiếu sáng và hiệu ứng phát sáng. Đặc biệt, tính năng dịch chuyển kim cho phép người dùng tạm thời di chuyển kim analog ra khỏi vị trí, giúp dễ dàng xem các thông số kỹ thuật số ở nửa dưới mặt số.