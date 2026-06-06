Casio mang "hơi thở đại dương" lên 3 mẫu đồng hồ G-Shock mới

Sự ra mắt này không chỉ đánh dấu một bước tiến trong thiết kế sản phẩm mà còn là một phần trong hợp tác lâu dài giữa Casio và tổ chức môi trường ICERC Nhật Bản, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập tổ chức vào năm 2026.

Điểm nổi bật của cả ba mẫu đồng hồ là việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Casio đã tích hợp nhựa sinh học vào quy trình sản xuất, sử dụng nguồn tài nguyên hữu cơ tái tạo cho các thành phần nhựa chính trong viền và dây đeo. Các đồng hồ đều có lớp hoàn thiện chuyển màu xanh lam trong suốt, mô phỏng hình ảnh nước biển và được đóng gói trong bao bì làm từ vật liệu tái chế.

Đầu tiên, G-Shock GA-B2100KB-2A được dựa trên thiết kế bát giác quen thuộc của dòng 2100, là sản phẩm kết nối nhiều nhất trong bộ ba. Sản phẩm được trang bị Bluetooth để đồng bộ hóa với ứng dụng Casio Watches trên smartphone giúp điều chỉnh thời gian tự động và cài đặt giờ thế giới. Đồng hồ sử dụng hệ thống sạc năng lượng mặt trời Tough Solar, cung cấp thời lượng pin khoảng 7 tháng cho một lần sạc đầy. Giá bán là 29.150 yên (khoảng 4,8 triệu đồng).

Tiếp theo, mẫu G-Shock Frogman GW-8202K-2 là chiếc đồng hồ lặn chuyên dụng của Casio, với giá bán 85.800 yên (khoảng 14,13 triệu đồng). Sản phẩm có vỏ sau bằng titan, khả năng chống nước đạt chứng nhận ISO ở độ sâu 200 mét và chế độ lặn chuyên dụng theo dõi thời gian lặn lên đến 24 giờ. Mặc dù không có Bluetooth, Frogman vẫn đảm bảo độ chính xác cao nhờ bộ máy thạch anh tiêu chuẩn và năng lượng mặt trời Tough Solar. Khi bật đèn nền LED, hình ảnh cá voi sẽ hiện lên trên màn hình LCD.

Cuối cùng là Baby-G BGD-5650K-2, mẫu đồng hồ nhỏ nhất và giá cả phải chăng nhất trong bộ ba, được bán với giá 24.200 yên (khoảng 3,98 triệu đồng). Dựa trên thiết kế vuông tiêu chuẩn của dòng 5600, mẫu đồng hồ này bao gồm chức năng điều chỉnh thời gian bằng sóng radio Multi Band 6, tự động điều chỉnh thời gian từ sáu trạm phát toàn cầu. Giống như các mẫu khác, Baby-G cũng sử dụng năng lượng mặt trời và khi bật đèn nền, hình ảnh một chú cá heo sẽ hiện lên trên màn hình.

Cả ba mẫu đồng hồ này sẽ chính thức có mặt tại Nhật Bản bắt đầu từ tháng Sáu này.