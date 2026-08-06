Sau điện mặt trời, điện gió trên mái nhà sẽ giúp tạo điện cả ngày lẫn đêm

Được phát triển bởi Aeromine Technology (Mỹ), hệ thống điện gió này cho phép chuyển đổi luồng không khí xung quanh tòa nhà thành năng lượng mà không cần các bộ phận chuyển động lộ ra ngoài. Đây được xem như là một giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy cho các tòa nhà thương mại trong việc sản xuất điện sạch, ngay cả khi không có ánh nắng mặt trời.

Hệ thống điện gió trên mái nhà của Aeromine Technology.

Hệ thống hoạt động dựa trên một máy phát điện nam châm vĩnh cửu kín khí, được dẫn động bởi một cánh quạt bên trong - bộ phận chuyển động duy nhất của thiết bị. Cánh quạt này được quay nhờ luồng không khí được hút lên trên qua thiết bị, sau khi gió được đẩy qua lan can của tòa nhà mái bằng và được tăng tốc bởi hai cánh nâng khí động học thẳng đứng.

Khi luồng gió đi qua một cột trung tâm, áp suất giảm xuống phía sau cột, tạo ra hiệu ứng chân không bên trong hệ thống. Thiết kế này tận dụng hình dạng của tòa nhà để thu hút gió, giúp tránh được hình ảnh của một tuabin truyền thống trong khi vẫn khai thác được điều kiện gió thuận lợi.

Sự kết hợp các tính năng khiến hệ thống trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khu nhà có mái bằng rộng rãi, nơi người dùng muốn tự sản xuất điện năng tại chỗ.

Hệ thống rất thích hợp với các khu thương mại hoặc chung cư với mái nhà bằng phẳng.

Lợi ích của điện gió trên mái nhà

Việc tự sản xuất điện năng không chỉ giúp giảm chi phí điện mà còn giảm tải cho lưới điện, mang lại hóa đơn tiền điện ổn định hơn theo thời gian. Khi các văn phòng, cửa hàng và khu chung cư tiết kiệm được chi phí điện, điện tự sản có thể giúp giảm chi phí vận hành và cải thiện khả năng thích ứng trong thời kỳ nhu cầu năng lượng cao, từ đó giảm giá thành cho người tiêu dùng.

Công nghệ mới cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe và môi trường. Việc sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ sẽ giảm nhu cầu sản xuất điện gây ô nhiễm ở những nơi khác, từ đó góp phần cải thiện chất lượng không khí và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thiết kế của Aeromine phản ánh một xu hướng lớn hơn trong lĩnh vực năng lượng sạch, giúp việc triển khai các hệ thống năng lượng tái tạo trở nên dễ dàng hơn tại những khu vực đông dân cư. Thay vì cần một diện tích đất riêng biệt, công nghệ này tận dụng các phần của tòa nhà hiện có, thường bị sử dụng chưa hiệu quả.

Đây sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với điện mặt trời.

Hệ thống điện gió mới cũng mở ra khả năng kết hợp với các công nghệ khác, như lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà trong khi vẫn thu gió ở mép mái, giúp mở rộng sản xuất năng lượng sạch trong nhiều giờ và điều kiện thời tiết khác nhau. Hệ thống điện phân tán có thể hỗ trợ khả năng tự chủ năng lượng tại địa phương và giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng điện đã cũ, đặc biệt ở những khu vực có nhiều mái nhà thương mại lớn.