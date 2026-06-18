Casio ra mắt đồng hồ G-Shock trong suốt mang phong cách đường phố thập niên 90

Casio vừa công bố một sản phẩm mới trong dòng đồng hồ G-Shock, hợp tác với thương hiệu thời trang thisisneverthat có trụ sở tại Seoul. Sản phẩm mới mang tên DW-5600TNT-7, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm 2026. Mẫu đồng hồ này giữ nguyên hình dáng vuông vức đặc trưng của DW-5600 nhưng được nâng cấp với chất liệu trong suốt và một số điều chỉnh thiết kế độc đáo.

Đồng hồ được làm từ nhựa trong suốt cho cả viền ngoài và dây đeo. Mặt đồng hồ có màn hình LCD đảo ngược, với nền màu đen và các con số sáng, tạo nên sự tương phản nổi bật trên nền nhựa trong suốt. Logo của thisisneverthat được in ở nhiều vị trí, bao gồm phần trên của mặt số, bộ phận giữ dây đeo và mặt sau bằng thép không gỉ.

Điểm đặc biệt của mẫu này là các từ "PROTECTION" và "G-SHOCK" không chỉ được dập nổi mà còn được phủ lớp phát quang, cho phép chúng phát sáng trong bóng tối, độc lập với đèn nền của màn hình. Về cấu tạo bên trong, đồng hồ sử dụng công nghệ tiêu chuẩn của dòng DW-5600, với kích thước 48,9 x 42,8 x 13,4 mm và trọng lượng 52 gram. Màn hình được bảo vệ bởi kính khoáng, đồng hồ có khả năng chống sốc và chống nước ở độ sâu 200 mét.

Các chức năng hàng ngày bao gồm đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược 24 giờ và báo thức đa chức năng. Đồng hồ cũng có đèn LED trắng nhấp nháy khi báo thức hoặc bộ hẹn giờ reo. Mẫu DW-5600TNT-7 sử dụng pin cúc áo CR2016 với tuổi thọ ước tính khoảng năm năm, và không tích hợp công nghệ sạc năng lượng mặt trời.

Sản phẩm hiện đã được niêm yết trên trang web quốc tế của Casio và sẽ được bán lẻ với giá 18.700 yên (116 đô la) tại Nhật Bản khi ra mắt vào tháng 7 tới. Đồng hồ sẽ được đóng gói trong hộp tùy chỉnh thiết kế riêng cho sự hợp tác này.