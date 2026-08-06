Xuất hiện robot nhân mã cao hơn 2 mét, mang cưa máy chuyên cứu hộ

Hình ảnh về Threehalves – siêu robot mang hình dáng "nhân mã" cao gần 2,13 mét trang bị sừng và bốn chân vừa gây bão mạnh mẽ trên các mạng xã hội. Được chế tạo từ khung thép bởi kỹ sư Beau G. cùng các cộng sự tại một ga-ra ở Bắc California (Mỹ), cỗ máy sở hữu thân trên dạng người và khả năng di chuyển bốn chân linh hoạt. Thiết kế này hướng tới việc thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong môi trường độc hại nhằm bảo vệ tính mạng con người.

Robot nhân mã với cưa máy trên tay.

Khác với dòng robot hai chân dễ ngã khi mất điện, cấu hình bốn chân giúp Threehalves hạ thấp trọng tâm để dễ dàng vượt đống đổ nát, độ dốc lớn hay nền đất yếu. Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống cánh tay mô-đun kết nối nhanh, cho phép thay đổi cưa máy, máy khoan hay súng siết bu-lông chỉ trong vài phút. Nhờ phanh tự động và chốt khóa khí nén khẩn cấp, thiết bị đảm bảo tính an toàn tối đa cho người vận hành từ khoảng cách xa.

Song song với Threehalves, hãng Run Robotics (Trung Quốc) cũng vừa trình làng mẫu robot lai "nhân mã" bánh xe - chân tích hợp AI đầu tiên trên thế giới tại sự kiện WAIC 2026. Cỗ máy này kết hợp khung gầm bốn bánh đa địa hình cho tốc độ di chuyển cao cùng thân trên dạng người linh hoạt. Sự kết hợp độc đáo này giúp robot giải quyết triệt để những hạn chế mà các dòng robot truyền thống thường gặp phải khi tiếp cận hiện trường phức tạp.

Vẻ ngoài có phần đáng sợ của Threehalves.

Được trang bị hệ thống nhận thức tự phát triển gồm LiDAR, camera chiều sâu và thị giác hai mắt, robot của Run Robotics có thể tự lập bản đồ, né vật cản và đưa ra quyết định vận hành chính xác. Thiết bị đạt chuẩn chống cháy nổ, chịu được tải trọng tĩnh tối đa tới 210 kg và sở hữu hơn 95% linh kiện nội địa. Dự kiến, dây chuyền sản xuất tự động cho dòng robot AI này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2026.