Casio nâng cấp mẫu đồng hồ huyền thoại với Bluetooth và theo dõi sức khỏe

Casio vừa công bố dòng đồng hồ kỹ thuật số mới mang tên F-B100W tại thị trường Nhật Bản. Sản phẩm này không chỉ tích hợp chức năng theo dõi thể dục cơ bản mà còn kết nối với smartphone, tất cả được thiết kế trong kiểu dáng cổ điển quen thuộc. Hiện tại, đồng hồ F-B100W đã có mặt trên thị trường với giá 8.800 yên (khoảng 1,45 triệu đồng), tuy nhiên lượng hàng ban đầu đã nhanh chóng bán hết.

F-B100W được bán với giá 1,45 triệu đồng.

F-B100W thu hút người dùng bởi thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng, mang phong cách của những chiếc đồng hồ kỹ thuật số Casio tiêu chuẩn từ những năm 1980. Đồng hồ có độ dày 8,8mm và trọng lượng chỉ 26 gram. Dây đeo được làm từ nhựa sinh học, có các khe thông gió giúp tăng cường sự thoải mái khi đeo liên tục.

Casio cung cấp ba phiên bản khác nhau cho dòng sản phẩm này. Phiên bản F-B100W-1A có vỏ màu đen với màn hình LCD dương và các điểm nhấn màu xanh lam, đỏ, vàng theo phong cách cổ điển. Phiên bản F-B100W-1B hoàn toàn màu đen với màn hình LCD âm và chữ màu xám. Cuối cùng, phiên bản F-B100W-3A có màu xanh lá cây trầm với các điểm nhấn màu ngọc lam.

Chức năng theo dõi và kết nối

Đồng hồ F-B100W được trang bị cảm biến tích hợp, cho phép đếm bước và hiển thị tổng số bước hàng ngày, biểu đồ bước và tiến độ mục tiêu trực tiếp trên màn hình. Ngoài ra, sản phẩm còn có cảnh báo không hoạt động, phát ra tiếng bíp và hiển thị biểu tượng nếu người dùng không di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Chức năng đồng hồ bấm giờ có khả năng lưu trữ tối đa 200 thời gian vòng và thời gian chia đoạn, bao gồm cả ngày và giờ ghi lại.

Các lựa chọn màu sắc của F-B100W.

Chức năng Bluetooth cho phép đồng hồ kết nối với ứng dụng di động Casio Watches, giúp tự động đồng bộ hóa thời gian, chuyển dữ liệu bước chân vào nhật ký hằng ngày trên điện thoại và điều chỉnh các cài đặt như báo thức hay hiển thị múi giờ kép. Đồng hồ cũng có tính năng tìm điện thoại cơ bản.

F-B100W sử dụng pin đồng hồ tiêu chuẩn thay vì pin sạc, với tuổi thọ pin ước tính lên đến 2 năm. Ngoài ra, sản phẩm vẫn giữ lại các tính năng tiêu chuẩn của đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm khả năng chống nước hằng ngày, 5 báo thức, tín hiệu thời gian hàng giờ và đèn nền LED màu hổ phách với khả năng điều chỉnh độ sáng.