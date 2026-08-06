3 thứ giúp iPhone Ultra "đánh bại" Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 đang nhận được những đánh giá khá tích cực. Thiết bị với tỷ lệ màn hình rộng này chính là hình mẫu cho các dòng điện thoại màn hình gập trong tương lai. Điều này cũng áp dụng cho cả iPhone Ultra, dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm nay.

Ảnh concept iPhone Ultra và Galaxy Z Fold8.

Dựa trên những tin đồn về iPhone Ultra (hay còn gọi là iPhone Fold) tính đến thời điểm hiện tại, thiết bị của Apple sẽ nặng và dày hơn một chút nhưng lại sở hữu thiết kế dạng cuốn sổ (giống hộ chiếu) rất tương đồng. Vậy làm thế nào để Apple tạo nên sự khác biệt, đặc biệt là với mức giá có thể lên tới 2.500 USD (khoảng 65,6 triệu đồng)?

Dưới đây là ba cách giúp iPhone Ultra có thể vượt qua Galaxy Z Fold8.

1. Màn hình hoàn toàn không có nếp gấp?!

Samsung đã nỗ lực rất nhiều để giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của nếp gấp trên Fold8. Và kết quả thực sự rất ấn tượng.

Galaxy Z Fold8.

Nhờ công nghệ Flex Titanium, màn hình của Fold8 sử dụng một lớp màng hợp kim titan để tạo ra tấm nền có độ co giãn tốt hơn. Đồng thời, một tấm đế titan hỗ trợ mô-đun màn hình từ bên dưới, giúp liên kết chặt chẽ hơn và loại bỏ các khe hở không khí.

Nếp gấp trên Galaxy Z Fold8 vẫn còn đó nhưng ít lộ rõ ​​hơn so với trên Fold7. Trong khi đó, Apple đang phát triển một loại màn hình hoàn toàn không có nếp gấp cho iPhone Ultra và hợp tác với Samsung Display để hiện thực hóa điều này.

Apple sẽ đạt được điều này bằng cách sử dụng các linh kiện hợp kim kim loại lỏng bên trong cơ chế bản lề. Đồng thời, hãng cũng đang phát triển một tấm kim loại lót màn hình được khoan bằng laser để phân bổ lực tác động đều hơn trên một vùng uốn cong rộng hơn.

2. Các ứng dụng được tối ưu hóa toàn diện

Đây có lẽ sẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa iPhone Ultra và Galaxy Z Fold8. Có rất nhiều ứng dụng đã được tối ưu hóa cho màn hình 7,6 inch với bố cục hiển thị hai phần (dual-pane) của Fold8, chẳng hạn như Gmail, Lịch, YouTube và TikTok.

Ảnh minh họa.

Người dùng có thể xem video dọc ở một bên màn hình trong khi vẫn xem được bình luận ở bên còn lại trên TikTok; trái lại, với YouTube Shorts, người dùng buộc phải đóng phần bình luận mới có thể tiếp tục cuộn xem video, một thiết kế khá bất tiện.

iPhone Ultra có lẽ sẽ không gặp vấn đề này vì theo tin đồn, máy sẽ mang lại khả năng hiển thị ứng dụng tối ưu tương tự như iPad, ngay cả khi vẫn chạy iOS. Samsung cho biết, bố cục của Instagram sẽ được cập nhật trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8.

3. Chip xử lý hiệu quả hơn

Nếu tin vào các tin đồn, iPhone Ultra và Galaxy Z Fold8 sẽ có dung lượng pin tương đương nhau. Fold8 sở hữu viên pin 4.800 mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon trong khi iPhone Ultra sẽ trang bị viên pin kép (chia đôi) với tổng dung lượng 4.883 mAh, cũng có thể sử dụng công nghệ silicon-carbon.

Ảnh minh họa.

Như vậy, xét về thông số kỹ thuật, iPhone Ultra và Fold8 có dung lượng pin tương đồng. Tuy nhiên, con chip A20 Pro của Apple có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Chip này nhiều khả năng sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm, giúp tối ưu hiệu suất tốt hơn so với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tiến trình 3nm).

Hiệu suất tối ưu này hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng dài hơn. Hiện tại, Galaxy Z Fold8 đã đạt kết quả rất ấn tượng với 14,5 giờ sử dụng.

Triển vọng

Samsung Galaxy Z Fold8 đã nâng tầm tiêu chuẩn cho dòng điện thoại màn hình gập lớn nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ cùng các tính năng AI thông minh như Now Nudge và My FanCam. Đây thực sự là một chiếc điện thoại màn hình gập xuất sắc.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Tuy nhiên, iPhone Ultra có thể sẽ vượt qua Fold8 nhờ nếp gấp màn hình mờ hơn, trải nghiệm ứng dụng vượt trội và thời lượng pin dài hơn đáng kể.