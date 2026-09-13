Đã rõ dung lượng pin của dòng iPhone 18 Pro

Nhờ quy định của EU – yêu cầu mọi điện thoại bán ra tại đây phải có nhãn năng lượng, thông số pin của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được hé lộ. Bình thường, Apple không công bố những con số này, và kết quả về thời lượng sử dụng ghi trên nhãn lại thú vị hơn nhiều so với thông số dung lượng pin.

iPhone 18 Pro.

Thêm 9 giờ sử dụng từ viên pin hầu như không tăng dung lượng

Apple đã cung cấp các số liệu sau cho các phiên bản iPhone Pro tại EU:

- iPhone 18 Pro: Thời lượng sử dụng 52 giờ, dung lượng định mức 4.056 mAh

- iPhone 18 Pro Max: 62 giờ, 5.391 mAh

- iPhone 17 Pro: 43 giờ, 3.988 mAh

- iPhone 17 Pro Max: 53 giờ, 4.823 mAh

Cả hai mẫu iPhone 18 Pro đều tăng đúng 9 giờ sử dụng so với thế hệ tiền nhiệm nhưng điều kỳ lạ là cách thức đạt được con số này lại hoàn toàn khác nhau. Mẫu iPhone 18 Pro Max có thêm 9 giờ sử dụng nhờ viên pin lớn hơn 568 mAh – một mức tăng thực tế 11,8% rất đáng kể.

Trong khi đó, mẫu iPhone 18 Pro nhỏ hơn cũng đạt được mức tăng 9 giờ tương tự nhưng chỉ với dung lượng pin tăng thêm 68 mAh (khoảng 1,7%) – một con số gần như không đáng kể. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ phần cứng (chip xử lý) và phần mềm thay vì công nghệ pin và nhiều khả năng là nhờ vào con chip tiết kiệm năng lượng hơn mà Apple đã hứa hẹn trong suốt cả năm qua.

So sánh với Galaxy S26 Ultra và Pixel 11 Pro XL

Quy trình thử nghiệm của EU là nơi duy nhất chúng ta có thể đặt các mẫu điện thoại này lên bàn cân với những tiêu chí hoàn toàn giống nhau và iPhone 18 Pro Max đã vượt qua tất cả các "đối thủ" cùng phân khúc. Galaxy S26 Ultra đạt mức 55 giờ với viên pin 4.855 mAh còn Pixel 11 Pro XL đạt 50 giờ 10 phút với pin 5.000 mAh – những con số dựa trên cơ sở dữ liệu EPREL của Google.

Nhãn năng lượng của EU dành cho iPhone 18 Pro (bên trái) và iPhone 18 Pro Max (bên phải).

Như vậy, iPhone 18 Pro Max vượt trội hơn Galaxy S26 Ultra 7 giờ và hơn Pixel gần 12 giờ. Đáng chú ý hơn, chiếc iPhone 18 Pro vẫn đánh bại Pixel 11 Pro XL gần 2 giờ dù sở hữu viên pin có dung lượng bé hơn khoảng 950 mAh.

Tất nhiên, Apple cũng có điểm thua thiệt ở một khía cạnh. Pin của hãng được đánh giá có tuổi thọ 1.000 chu kỳ sạc trước khi dung lượng thực tế giảm xuống dưới 80% mức ban đầu trong khi con số này ở Samsung là 1.200 chu kỳ; do đó, iPhone sẽ là thiết bị bộc lộ dấu hiệu "lão hóa" pin sớm hơn.

Một lưu ý về các con số này

Các thông số trên áp dụng cho các phiên bản tại thị trường EU – vẫn sử dụng khay SIM vật lý. Ở những thị trường khác, Apple bán các mẫu iPhone chỉ dùng eSIM do không cần dành không gian cho khay SIM và có viên pin lớn hơn một chút. Vì vậy, các số liệu về thời lượng pin nêu trên có thể coi là mức tối thiểu.

Do đó, đây là lý do để người dùng lựa chọn iPhone 18 Pro nhỏ gọn. Giờ đây, thời lượng pin của máy chỉ kém mẫu iPhone 17 Pro Max năm ngoái chưa đầy một giờ trong khi vẫn giữ được kích thước vừa vặn để cầm nắm bằng một tay. Đó chính là kiểu nâng cấp thầm lặng nhưng giá trị.