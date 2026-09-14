Nam streamer nhận "trái đắng" khi lấy nước bẩn gội đầu giữa trời mưa

Trang Ettoday đưa tin, Zokkun (52 tuổi) là một streamer người Nhật rất nổi tiếng trên nền tảng Kick. Ngày 10/9 vừa qua, anh phải nhập viện cấp cứu sau khi sốt cao kéo dài kèm triệu chứng tiểu buốt và tiểu ra máu. Sau đó, anh chia sẻ kết quả xét nghiệm trên nền tảng X, cho biết mình bị nhiễm khuẩn sau khi tiếp xúc với nước bẩn trong một buổi livestream tại khu vực ngập lụt trước đó. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Đứng giữa vùng ngập lụt, streamer lấy nước bẩn để “gội đầu”

Theo đó, tỉnh Chiba vừa trải qua một đợt mưa lớn nghiêm trọng vào giữa tháng 8 khiến 13 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập.

Đến đầu tháng 9, một đợt mưa lớn khác tiếp tục khiến một số khu vực bị ngập trở lại. Trong lúc người dân và lực lượng chức năng tập trung ứng phó thiên tai, Zokkun lái xe tiến vào khu vực chịu ảnh hưởng nặng, nơi chính quyền đã phát cảnh báo sơ tán để livestream.

Anh livestream cảnh mình gội đầu bằng nước bẩn.

Trong lúc phát trực tiếp, Zokkun nói mình đã hai ngày chưa gội đầu. Sau đó, anh đứng giữa trời mưa và dùng dầu gội để gội đầu. Khi lượng mưa giảm, nam streamer thậm chí cúi cả đầu xuống một rãnh nước đục ven đường để xả tóc.

Một số người xem lập tức cảnh báo nước ngập có thể chứa xăng dầu, bùn đất và nước thải, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, Zokkun vẫn thản nhiên gội đầu.

Bất chấp cảnh báo, anh vẫn gội đầu dưới dòng nước đục đen.

Hậu quả của hành động bốc đồng

Ngày 10/9, Zokkun đăng hình ảnh kết quả xét nghiệm lên X và cho biết anh đã sốt trên 38 độ C trong hai ngày liên tiếp. Tình trạng sau đó trở nên nghiêm trọng hơn khi anh gặp khó khăn trong việc đi tiểu và xuất hiện tiểu ra máu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Zokkun âm tính với COVID-19 và cúm. Tuy nhiên, xét nghiệm nước tiểu phát hiện lượng vi khuẩn rất cao.

Kết quả xét nghiệm anh bị nhiễm khuẩn.

Theo thông tin anh chia sẻ, chỉ số hồng cầu trong nước tiểu lên tới 1.546,7, trong khi bạch cầu đạt 7.595,9, đều cao hơn đáng kể so với mức tham chiếu. Quan sát dưới kính hiển vi cũng phát hiện nhiều vi khuẩn và tế bào viêm.

Các bác sĩ yêu cầu anh điều trị bằng kháng sinh trong khoảng 2 tuần. Nếu tình trạng không cải thiện, nhiễm trùng có nguy cơ lan lên thận.

Sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, dân mạng cho rằng việc tiếp xúc trực tiếp với nước ngập trong điều kiện mất vệ sinh có thể khiến Zokkun tự đặt bản thân vào nguy cơ nhiễm khuẩn.

Một vấn đề khác gây tranh luận là chi phí điều trị. Theo điều kiện bảo hiểm y tế của Nhật Bản, người tham gia bảo hiểm thông thường phải đồng chi trả một phần chi phí y tế, trong khi phần còn lại được bảo hiểm chi trả theo quy định. Với trường hợp của Zokkun, các khoản khám và điều trị đủ điều kiện có thể được hưởng chế độ bảo hiểm tương ứng.

Hành động của anh bị chỉ trích dữ dội.

Điều này khiến dân mạng đặt câu hỏi về ranh giới giữa quyền được chăm sóc y tế và trách nhiệm cá nhân khi cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm để thu hút lượt xem.

Một số bình luận gay gắt xuất hiện trên mạng xã hội như: Chúng ta thực sự phải dành thuốc men quý giá cho những trường hợp như thế này sao?”, “52 tuổi rồi mà vẫn làm những việc thiếu kiến thức như vậy”, “Nếu tự mình gây ra hậu quả thì có nên tự chịu toàn bộ chi phí hay không?”, “Kiếm tiền từ những màn livestream gây sốc, nhưng khi gặp chuyện lại sử dụng nguồn lực xã hội để giải quyết hậu quả?”

Vụ việc khiến dân mạng ngán ngẩm với một số người nổi tiếng vì câu vew mà bất chấp tính mạng của mình, hơn nữa còn lãng phí nguồn lực của xã hội.