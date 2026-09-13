Chênh 23 triệu, nên mua iPhone Duo hay iPhone 18 Pro Max?

Sự xuất hiện của iPhone Duo khiến cách lựa chọn iPhone mới trở nên phức tạp hơn. Trước đây, người dùng chủ yếu lựa chọn giữa các phiên bản tiêu chuẩn và Pro dựa trên kích thước, camera hoặc hiệu năng. Nay, Apple bổ sung mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên, hướng đến nhóm người muốn có không gian hiển thị lớn nhưng vẫn sử dụng iOS.

iPhone 18 Pro Max (trái) và iPhone Duo (phải).

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm 64,99 triệu đồng khiến iPhone Duo đắt hơn đáng kể so với các mẫu Pro. iPhone 18 Pro Max có giá thấp hơn tới 23 triệu đồng - chỉ từ 41,99 triệu đồng. Vì vậy, sự khác biệt về cách sử dụng trở thành yếu tố quan trọng khi cân nhắc.

iPhone Duo mở ra không gian hiển thị lớn hơn

Điểm khác biệt rõ nhất giữa 2 mẫu iPhone này nằm ở thiết kế. iPhone Duo sử dụng cơ chế gập ngang, với màn hình trong 7,6 inch, tỷ lệ 4:3, hướng đến các tác vụ đa nhiệm. Diện tích màn hình trong của máy khoảng 175 cm², chưa tính phần góc bo tròn.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch, diện tích khoảng 117 cm². Dù vẫn có thể sử dụng chế độ chia đôi màn hình, không gian hiển thị không rộng bằng iPhone Duo.

Cấu hình của iPhone Duo.

Với người thường xuyên đọc tài liệu, xử lý nhiều nội dung cùng lúc, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng cần diện tích hiển thị lớn, thiết kế của iPhone Duo mang lại lợi thế rõ rệt. Màn hình 7,6 inch khi mở cũng khiến thiết bị gần với trải nghiệm của một máy tính bảng cỡ nhỏ hơn là smartphone truyền thống.

Ở trạng thái đóng, Duo có màn hình ngoài 5,4 inch. Kích thước này nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 6,9 inch của iPhone 18 Pro Max.

Đánh đổi nằm ở độ dày và trọng lượng

Màn hình gập giúp iPhone Duo có thể mở rộng không gian hiển thị nhưng đổi lại là thân máy lớn và nặng hơn.

iPhone Duo rộng tới 84,1 mm, dày 11,3 mm khi gập và nặng 254 gram. Kích thước này không gây nhiều khó khăn khi bỏ túi nhưng việc sử dụng bằng một tay sẽ kém thuận tiện hơn, đặc biệt khi người dùng cần thao tác liên tục trên màn hình ngoài.

iPhone Duo vẫn khá dày.

iPhone 18 Pro Max có độ dày 8,8 mm và nặng 249 gram. Do đó, iPhone Duo phù hợp hơn với người chấp nhận thân máy lớn để đổi lấy màn hình rộng khi cần.

Một ưu điểm khác của iPhone Duo là khả năng sử dụng bút cảm ứng trên màn hình trong. Màn hình này cũng không có lỗ camera dạng đục lỗ. Đây là những yếu tố có thể hữu ích với người dùng thường xuyên ghi chú hoặc làm việc trên không gian hiển thị lớn.

iPhone 18 Pro Max có hệ thống camera linh hoạt hơn

Nếu camera là tiêu chí quan trọng, các mẫu iPhone 18 Pro có lợi thế rõ ràng.

iPhone 18 Pro Max sử dụng camera chính 48 MP, cảm biến kích thước 1/1,28 inch và chống rung quang học dịch chuyển cảm biến. Khẩu độ biến thiên nằm trong khoảng f/1.4-f/4.0, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính.

Cấu hình camera của iPhone 18 Pro Max.

Đáng chú ý hơn là iPhone 18 Pro Max có camera telephoto 48 MP, zoom 4x, tiêu cự tương đương 100 mm. Đây là thành phần mà iPhone Duo không có. Mẫu iPhone màn hình gập phải dựa vào khả năng zoom trong cảm biến của camera chính khi cần phóng đại hình ảnh.

Cả 2 mẫu iPhone đều có camera góc siêu rộng 48 MP, góc nhìn 120°.

Với người thường xuyên chụp chủ thể ở xa, chân dung hoặc cần kiểm soát tiêu cự linh hoạt, hệ thống camera trên dòng iPhone 18 Pro có lợi thế thực tế hơn. Trong khi đó, thiết kế gập của iPhone Duo tạo ra một cách chụp selfie khác: người dùng có thể sử dụng camera chính để chụp ảnh bản thân, dù cần mở máy để thực hiện.

Nếu cần chụp selfie nhanh, iPhone 18 Pro Max có camera trước 18 MP, kết hợp hệ thống Face ID để nhận diện chiều sâu. Ngược lại, iPhone Duo sử dụng camera trước 12 MP và không có cảm biến chiều sâu.

Pin của iPhone Duo phụ thuộc nhiều vào màn hình sử dụng

Apple công bố iPhone 18 Pro Max phiên bản eSIM có pin 5.567 mAh, với thời lượng sử dụng thông thường lên tới 30 giờ. iPhone Duo cũng được Apple ước tính đạt 24 giờ cho một lần sạc trong điều kiện sử dụng thông thường, tương đương iPhone 18 Pro.

Cấu hình iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, thời lượng thực tế của iPhone Duo thay đổi đáng kể tùy màn hình. Khi sử dụng màn hình trong 7,6 inch, máy có thể phát video tối đa 31 giờ. Với màn hình ngoài 5,4 inch, con số tăng lên 44 giờ. Điều này cho thấy người dùng có thể kéo dài thời lượng pin nếu ưu tiên màn hình ngoài cho những tác vụ đơn giản.

Ở khả năng phát video, iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 45 giờ.

Về sạc, iPhone Duo có thể sạc được 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ sạc 60 W theo thông tin công bố. Vì vậy, công suất sạc tối đa thực tế vẫn cần được kiểm chứng thêm.

iPhone Duo có thể sử dụng trong nhiều tư thế.

Duo hỗ trợ MagSafe và Apple công bố khả năng đạt 50% trong 30 phút với bộ sạc MagSafe 35 W. Ở chuẩn Qi2, một thông tin khác cho biết công suất tối đa là 25 W.

Giá bán tạo ra khoảng cách lớn giữa các lựa chọn

Với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng, iPhone Duo đắt hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max. Người dùng phải trả thêm hơn 20 triệu đồng để sở hữu thiết kế màn hình gập.

So sánh kích cỡ của iPhone Duo và iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Khoản chênh lệch này chủ yếu đổi lấy trải nghiệm màn hình lớn 7,6 inch, khả năng gập mở và hỗ trợ bút cảm ứng trên màn hình trong. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max tập trung vào thiết kế truyền thống, camera linh hoạt hơn và khả năng sử dụng thuận tiện hơn khi cầm một tay.

Về thời điểm bán, iPhone 18 Pro Max được lên kệ từ 18/9 trong khi iPhone Duo phải đến 23/10 mới bán ra. Người dùng lựa chọn mẫu iPhone màn hình gập vì vậy cũng phải chờ lâu hơn để sở hữu thiết bị.