So sánh iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro: Có đáng lên đời?

Apple đã chính thức ra mắt iPhone 18 Pro, tiếp nối mẫu iPhone 17 Pro được giới thiệu một năm trước. So với thế hệ tiền nhiệm, sản phẩm mới không thay đổi mạnh về thiết kế hay kích thước màn hình nhưng tập trung nâng cấp vào những thành phần có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng như camera, hiệu năng và pin.

iPhone 18 Pro.

Đáng chú ý nhất là iPhone 18 Pro trở thành mẫu iPhone đầu tiên được trang bị khẩu độ biến thiên trên camera chính. Chip A20 Pro cũng chuyển sang tiến trình 2 nm trong khi GPU được nâng hiệu năng đồ họa tới 40%. Tuy nhiên, dung lượng RAM vẫn ở mức 12 GB và giá khởi điểm cao hơn, từ 38,99 triệu đồng.

Thiết kế gần như giữ nguyên, bổ sung màu mới

iPhone 17 Pro từng tạo khác biệt với cụm camera lớn ở mặt lưng và khung nhôm thay cho titanium. Apple tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế này trên iPhone 18 Pro, đồng thời giữ nguyên kích thước thân máy. Vì vậy, người dùng đang sử dụng iPhone 17 Pro có thể tiếp tục sử dụng phụ kiện cũ.

Thay đổi dễ nhận thấy hơn nằm ở màu sắc. Phần kính ở mặt lưng giờ đây đồng nhất với màu của khung nhôm. iPhone 18 Pro có các tùy chọn màu Đỏ Burgundy, Xanh dương Glacier Blue, đen và bạc.

Các màu của iPhone 18 Pro.

Kích thước màn hình vẫn là 6,3 inch nhưng cụm Face ID được thu nhỏ, giúp giảm phần diện tích gây gián đoạn khi xem video toàn màn hình. Apple cũng điều chỉnh phần mềm để màn hình có thể hiển thị tối đa ba Live Activities thay vì hai như trước.

Màn hình 6,3 inch vẫn giữ ProMotion 120 Hz

Apple tiếp tục trang bị cho iPhone 18 Pro màn hình 6,3 inch với công nghệ ProMotion, tốc độ làm mới tối đa 120 Hz. Đây cũng là kích thước đã xuất hiện trên iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Độ sáng cũng không thay đổi so với thế hệ trước. iPhone 18 Pro đạt 3.000 nit độ sáng tối đa và có thể hạ xuống mức 1 nit trong điều kiện ban đêm.

Điều này có nghĩa là người dùng iPhone 17 Pro sẽ không nhận được bước nhảy lớn về kích thước, tần số quét hay độ sáng khi chuyển sang thế hệ mới. Lợi ích chủ yếu nằm ở cụm Face ID nhỏ hơn, giúp màn hình ít bị che khuất hơn khi hiển thị nội dung toàn màn hình.

A20 Pro tăng mạnh hiệu năng đồ họa

Thay đổi quan trọng bên trong iPhone 18 Pro là chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm thay cho tiến trình 3 nm trên các thế hệ trước.

CPU mới vẫn có 6 nhân, gồm 2 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm năng lượng nhưng Apple cho biết tốc độ xử lý tăng 20%. GPU chuyển sang thiết kế 7 nhân với hiệu năng đồ họa cao hơn tới 40% so với năm trước.

iPhone 18 Pro chạy chip khỏe hơn.

Mức tăng này đặc biệt có ý nghĩa với người dùng thường xuyên chơi game đồ họa nặng. Ngoài sức mạnh xử lý, iPhone 18 Pro còn có hệ thống tản nhiệt được cải thiện nhờ diện tích buồng hơi lớn hơn, qua đó giúp máy duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài hơn khi chơi game.

RAM không thay đổi, vẫn ở mức 12 GB trên toàn bộ phiên bản. Bộ nhớ trong cũng giữ các tùy chọn 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB.

iPhone 18 Pro được cài sẵn iOS 27 nhưng hệ điều hành này cũng được phát hành cho nhiều mẫu iPhone cũ, trong đó có iPhone 17 Pro. Vì vậy, riêng việc nâng cấp phần mềm không phải lợi thế độc quyền của model mới.

Camera chính lần đầu có khẩu độ biến thiên

Camera là khu vực được Apple đầu tư nâng cấp đáng kể nhất. iPhone 18 Pro vẫn sử dụng hệ thống ba camera sau 48MP, gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera telephoto 4X, tương tự iPhone 17 Pro.

Trong đó, camera chính là thành phần được thay đổi. iPhone 17 Pro sử dụng khẩu độ cố định f/1.78 còn iPhone 18 Pro lần đầu tiên trên iPhone được trang bị khẩu độ biến thiên.

Cấu hình của iPhone 18 Pro.

Cơ chế này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính. Khẩu độ lớn hơn cho phép thu nhiều ánh sáng hơn và tạo hậu cảnh xóa phông mạnh hơn, khẩu độ hẹp hơn giúp kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh.

iPhone 18 Pro có thể tự động điều chỉnh khẩu độ, đồng thời cung cấp chế độ Pro thủ công cho phép người dùng thiết lập từ f/1.48 đến f/4.0. Đây là thay đổi có thể mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn cho người thường xuyên chụp ảnh thủ công.

Apple cũng bổ sung Photographic Styles 3, hỗ trợ điều chỉnh hạt và kết cấu để tạo phong cách hình ảnh giống ảnh phim hơn. Camera chính khẩu độ rộng cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng chụp ảnh và quay video trong điều kiện thiếu sáng.

Một tính năng đáng chú ý khác là người dùng có thể thêm hiệu ứng Cinematic - làm mờ hậu cảnh vào video đã quay bằng chế độ video thông thường.

Pin tăng nhẹ nhưng sạc nhanh hơn

Dung lượng pin của iPhone 18 Pro không tăng nhiều. Theo thông tin từ chứng nhận 3C được nguồn dẫn lại, phiên bản Global sử dụng SIM vật lý có pin 4.056 mAh, phiên bản Mỹ dùng eSIM có pin 4.288 mAh.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro lần lượt có dung lượng 3.988 mAh và 4.252 mAh ở hai phiên bản tương ứng. Như vậy, mức tăng dung lượng chỉ khoảng 2%.

Cận cảnh camera iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, Apple công bố iPhone 18 Pro có thể đạt 36 giờ xem video trực tuyến, tăng gần 10% so với mức 33 giờ của iPhone 17 Pro.

Tốc độ sạc cũng được cải thiện. iPhone 18 Pro hỗ trợ bộ sạc công suất tối đa 60 W trong khi iPhone 17 Pro giới hạn ở 40 W. Với bộ sạc tương thích, máy có thể sạc 50% pin trong 15 phút.

So sánh cấu hình giữa 2 flagship.

Hiện tại, iPhone 17 Pro đang được giảm giá chỉ còn từ 31,79 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn tới 7 triệu đồng so với iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, những nâng cấp chủ yếu nằm ở camera chính khẩu độ biến thiên, hiệu năng đồ họa và tốc độ sạc trong khi thiết kế, màn hình, RAM và cấu hình camera tổng thể vẫn giữ nguyên. Do đó, người dùng nên xem xét kỹ nếu muốn "lên đời" iPhone 18 Pro.