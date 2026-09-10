Trải nghiệm sớm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: Giá trị nằm ở đâu?

Sau trải nghiệm thực tế, iPhone 18 Pro cho thấy Apple tập trung nâng cấp camera, hiệu năng và khả năng kiểm soát ảnh thay vì ngoại hình. Trải nghiệm sớm thiết bị cho thấy nhiều điều mà người dùng nên suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định có nâng cấp khi sản phẩm trình làng hay không.

Các màu sắc của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Về mặt thiết kế, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gần như không khác biệt so với các mẫu tiền nhiệm, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Điểm nhấn duy nhất là sự xuất hiện của màu đỏ tía mới, thay thế cho màu cam vũ trụ, mặc dù không phải ai cũng yêu thích màu sắc này. Tuy nhiên, sự trở lại của màu đen tuyền thực sự là một tin vui cho nhiều người dùng. Màu xanh băng cũng là một lựa chọn hấp dẫn.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là vùng Dynamic Island, phần cắt hình viên thuốc trên màn hình, đã được thu nhỏ gần một nửa, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn. Điều này cho phép người dùng theo dõi ba hoạt động cùng lúc mà không cảm thấy khó chịu. Mặc dù nhiều người hy vọng Apple quay lại sử dụng titan thay vì chất liệu nhôm dễ trầy xước có thể thất vọng, nhưng phần kính mờ ở mặt sau được sơn cùng màu với kim loại là một điểm cộng, đặc biệt là trên phiên bản màu bạc.

Về camera, Apple khẳng định chất lượng hình ảnh đã được cải thiện, nhưng thực tế chưa thể kiểm chứng điều này trong thời gian ngắn thử nghiệm. Tuy nhiên, qua trải nghiệm tính năng khẩu độ thay đổi trên ống kính chính của iPhone 18 Pro Max cho thấy nó có thể điều chỉnh khẩu độ lên đến 4 mức f-stop. Việc kiểm tra khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng sẽ cần thêm thời gian.

Một tính năng mới khác là tùy chọn “kết cấu” trong Photographic Styles, cho phép người dùng làm mịn da hoặc thêm hạt nhiễu để tạo hiệu ứng giống ảnh phim. Đây là một bổ sung thú vị cho những ai muốn tạo ra những bức ảnh tự nhiên hơn.

Về hiệu năng, chip A20 hoạt động rất nhanh nhạy, và Apple cho biết cả hai mẫu iPhone 18 Pro đều được trang bị buồng làm mát bằng hơi nước thế hệ thứ hai, giúp cải thiện khả năng tản nhiệt lên đến 40% so với iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, vẫn chưa thể có đánh giá đối với các tác vụ nặng như chơi game 3D, điều dường như chỉ được đưa ra khi sản phẩm đến tay người dùng.

Màn hình của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn giữ nguyên kích thước 6,3 và 6,9 inch, với độ sáng cao và hỗ trợ tốc độ làm mới ProMotion 120Hz. Thời lượng pin cũng được cải thiện, với iPhone 18 Pro kéo dài thêm 3 giờ và iPhone 18 Pro Max tăng thêm 6 giờ so với các phiên bản trước, mặc dù các con số này chỉ áp dụng cho việc phát video cục bộ.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone với hệ thống camera tốt nhất, thời lượng pin lâu nhất và khả năng tản nhiệt hiệu quả cho các ứng dụng hiệu suất cao, iPhone 18 Pro là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, giá cả năm nay đã tăng thêm 100 USD so với năm ngoái, với mức giá khởi điểm là 1.199 USD cho iPhone 18 Pro và 1.299 USD cho iPhone 18 Pro Max. Tại Việt Nam, mức tăng là 4 triệu đồng, đưa giá khởi điểm của iPhone 18 Pro là 39 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max là 42 triệu đồng.