Sau 3 năm, có nên nâng cấp iPhone 18 Pro từ iPhone 15 Pro?

Khoảng cách ba thế hệ tạo ra khác biệt đáng kể giữa iPhone 15 Pro và iPhone 18 Pro. Trong khi mẫu iPhone Pro năm 2023 vẫn đáp ứng tốt nhiều nhu cầu, phiên bản mới tập trung nâng cấp những thành phần người dùng thường xuyên khai thác, đặc biệt là camera, khả năng xử lý AI và thời lượng pin.

Thiết kế lớn hơn, chuyển từ titanium sang nhôm

iPhone 15 Pro là mẫu iPhone Pro đầu tiên sử dụng khung titanium, có chiều cao 5,77 inch, rộng 2,78 inch và dày 8,25 mm. Trong khi đó, iPhone 18 Pro chuyển sang khung nhôm nguyên khối, cao 5,91 inch, rộng 2,83 inch và dày 8,75 mm.

iPhone 18 Pro và iPhone 15 Pro.

Trọng lượng của chúng cũng thay đổi. iPhone 18 Pro nặng 211 g trong khi iPhone 15 Pro nhẹ hơn một chút - 187g. Mẫu iPhone Pro mới sở hữu màn hình lớn hơn và cụm camera dạng Camera Plateau trải rộng theo chiều ngang ở mặt lưng.

Về thao tác, iPhone 15 Pro có nút Action còn iPhone 18 Pro bổ sung Camera Control, cho phép người dùng điều chỉnh camera trực tiếp mà không cần truy cập sâu vào menu ứng dụng. Cả hai đều đạt chuẩn IP68, có thể chịu nước ở độ sâu tối đa 6 m trong 30 phút.

Màn hình 6,3 inch sáng hơn ngoài trời

iPhone 15 Pro sử dụng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, độ phân giải 2.556 x 1.179 pixel, mật độ 460 ppi. Màn hình hỗ trợ ProMotion tối đa 120 Hz, chế độ Always-On, độ sáng thông thường 1.000 nit, tối đa 1.600 nit khi hiển thị HDR và 2.000 nit ngoài trời.

iPhone 18 Pro lớn hơn.

iPhone 18 Pro nâng kích thước lên 6,3 inch, độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel nhưng vẫn giữ mật độ 460 ppi. Máy tiếp tục hỗ trợ ProMotion 120 Hz, Always-On, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, True Tone và dải màu rộng P3.

Thay đổi đáng chú ý hơn là độ sáng ngoài trời của màn hình iPhone 18 Pro đạt tối đa 3.000 nit. Khu vực Dynamic Island cũng được thu nhỏ, đồng thời khu vực này có thể hiển thị tối đa ba Live Activities thay vì ít hơn trên thiết bị cũ.

Camera là khoảng cách lớn nhất sau ba thế hệ

iPhone 15 Pro có ba camera sau gồm: camera chính 48 MP, góc siêu rộng 12 MP và telephoto 12 MP, zoom quang học 3x, tiêu cự 77 mm.

Camera sau của iPhone 18 Pro xịn sò hơn.

Trên iPhone 18 Pro, cả ba camera sau đều có độ phân giải 48 MP. Camera telephoto nâng khả năng zoom quang học lên 4x, đồng thời hỗ trợ mức 8x Optical Quality thông qua xử lý hình ảnh.

Đáng chú ý nhất là camera chính được trang bị khẩu độ biến thiên từ f/1.48 đến f/4.0. Người dùng có thể điều chỉnh độ sâu trường ảnh bằng cơ chế phần cứng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý phần mềm để tạo hiệu ứng bokeh.

iPhone 18 Pro còn có Pro Controls, cho phép tùy chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và theo dõi histogram. Máy hỗ trợ thêm Smart Focus Tracking, Apple Reference Image, Dual Capture, Genlock và ProRes RAW.

Cận cảnh cụm camera sau của iPhone 18 Pro.

Khả năng quay video cũng được mở rộng. Cả hai mẫu iPhone đều hỗ trợ Dolby Vision 4K nhưng iPhone 18 Pro đạt 120 fps - vượt trội hơn so với 60 fps trên iPhone 15 Pro. Chế độ Cinematic 4K Dolby Vision cũng tăng từ 30 fps lên 60 fps. Mẫu iPhone mới còn hỗ trợ quay chậm 4K Dolby Vision 120 fps trong khi iPhone 15 Pro giới hạn ở 1080p 240 fps.

Camera trước cũng tăng từ 12 MP lên 18 MP, bổ sung Center Stage, Smart Focus Tracking và khả năng quay Time-lapse 4K Dolby Vision. Hệ thống ghi âm chuyển từ stereo sang 4 micro chất lượng phòng thu trên iPhone 18 Pro, hỗ trợ giảm tiếng ồn gió và Audio Mix.

A20 Pro tạo khoảng cách lớn về hiệu năng

iPhone 15 Pro sử dụng A17 Pro, chip smartphone 3 nm với CPU 6 nhân và GPU 6 nhân hỗ trợ ray tracing bằng phần cứng. Máy có Neural Engine 16 nhân.

iPhone 18 Pro chuyển sang A20 Pro trên tiến trình 2 nm với CPU 6 nhân gồm hai super core và bốn nhân tiết kiệm điện. Máy cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi và GPU 7 nhân.

Khả năng xử lý AI được nâng cấp với hệ thống Neural Engine kép, tổng cộng 32 nhân cùng Neural Accelerator trên từng nhân GPU.

So sánh hiệu năng giữa 2 flagship.

Các kết quả Geekbench 7 ban đầu cho thấy A20 Pro đạt 4.006 điểm đơn nhân, cao hơn khoảng 60% so với 2.509 điểm của iPhone 15 Pro. Ở bài kiểm tra đa nhân, iPhone 18 Pro đạt 11.460 điểm, tăng 68% so với 6.827 điểm. Bài kiểm tra Metal đạt 62.302 điểm, cao hơn 171% so với 22.997 điểm của iPhone 15 Pro. Đây là các kết quả benchmark ban đầu và vẫn có thể có sai số.

Pin, kết nối và mức giá đều thay đổi

iPhone 15 Pro có thời lượng phát video tối đa 23 giờ, phát trực tuyến 20 giờ. iPhone 18 Pro nâng các con số này lên lần lượt 36 giờ và 33 giờ.

Các màu của iPhone 15 Pro.

Tốc độ sạc cũng tăng đáng kể. iPhone 18 Pro có thể sạc được 50% trong khoảng 15 phút với bộ sạc 60 W trong khi iPhone 15 Pro cần khoảng 30 phút với bộ sạc 20 W tương thích. Sạc không dây trên iPhone 18 Pro đạt tối đa 25 W với cả Qi2 và MagSafe, nhanh hơn so với công suất 15 W MagSafe/Qi2 trên iPhone 15 Pro.

Về kết nối, iPhone 15 Pro hỗ trợ Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3; iPhone 18 Pro nâng lên Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, đồng thời trang bị chip không dây N1 và modem C2. Cả hai vẫn hỗ trợ 5G dưới 6 GHz, mmWave, NFC, USB-C với tốc độ USB 3 lên tới 10 Gb/s, cùng kết nối vệ tinh và phát hiện va chạm.

Các màu của iPhone 18 Pro.

Cuối cùng, iPhone 15 Pro đang được giảm giá chỉ còn 22,99 triệu đồng cho bản 128 GB và số lượng ít màu sắc. iPhone 18 Pro có giá bán từ 38,99 triệu đồng nhưng dung lượng cơ bản đã tăng lên 256 GB, cùng các lựa chọn 512 GB, 1 TB và 2 TB.

Kết luận: Có nên nâng cấp?

Nếu người dùng đang sử dụng iPhone 15 Pro, iPhone 18 Pro mang lại đủ thay đổi để một chu kỳ nâng cấp ba năm trở nên đáng cân nhắc, đặc biệt ở camera, hiệu năng, thời lượng pin và khả năng quay video. Màn hình lớn hơn, camera trước Center Stage, kết nối Wi-Fi 7 và khả năng sạc nhanh hơn cũng giúp máy phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện đại.

Tuy nhiên, mức giá bán cao ngất của iPhone 18 Pro khiến quyết định nâng cấp phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu thực tế. Nếu iPhone 15 Pro vẫn đáp ứng tốt việc chụp ảnh, quay video và sử dụng hằng ngày, người dùng chưa nhất thiết phải đổi máy ngay.