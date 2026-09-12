Người Việt quan tâm iPhone Duo nhưng vẫn chọn iPhone 18 Pro Max

Dữ liệu ban đầu từ một số đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cho thấy iPhone 18 Pro Max đang trở thành sản phẩm được người tiêu dùng Việt ưa chuộng nhất, thay vì iPhone Duo như sức hút trong các bản tin.

iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo là hai điểm nhấn trên thị trường hiện nay.

Thông tin này được lấy từ các nhà bán lẻ thông qua cổng đăng ký nhận thông tin cho các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, vốn là bước đầu cho hành trình đưa loạt iPhone mới đến tay người tiêu dùng trong nước.

Theo một AAR, chỉ sau 1 giờ mở cổng đăng ký, hệ thống đã ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký, trong đó iPhone 18 Pro Max chiếm 60% tổng số lượt đăng ký, iPhone Duo đứng thứ hai với 30%, và chỉ 10% còn lại thuộc về iPhone 18 Pro. Đặc biệt, phiên bản màu đỏ Burgundy đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng, cho thấy sức hút của thế hệ iPhone mới không chỉ đến từ thiết kế và công nghệ mà còn từ các tùy chọn màu sắc.

Với lượng đăng ký ấn tượng này, có thể thấy người tiêu dùng Việt dành sự quan tâm lớn cho thế hệ iPhone năm nay. Theo dự đoán, sức hút của iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực khi bước vào giai đoạn đặt trước chính thức.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục được quan tâm nhất, trong khi iPhone 18 Pro bị bỏ qua nhiều hơn.

Một AAR khác cho biết, lượng khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max năm nay cũng tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, iPhone 18 Pro Max 256 GB là mẫu sản phẩm dẫn đầu về số lượng đơn hàng đặt trước, với màu đỏ Burgundy nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Được biết, hai điểm nhấn tại sự kiện ra mắt của Apple năm nay là màu đỏ Burgundy và iPhone Duo. Mặc dù sự xuất hiện của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không gây bất ngờ do thông tin rò rỉ trước đó, nhưng người dùng vẫn rất quan tâm đến màu sắc mới này. Còn với iPhone Duo, thiết kế màn hình nano-texture đã tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ khả năng chống chói hiệu quả mà vẫn giữ được độ sắc nét.

Tuy nhiên, mức giá của các mẫu iPhone mới cũng là một yếu tố cần cân nhắc, khi dòng iPhone 18 Pro tăng thêm 4 triệu đồng so với dòng iPhone 17 Pro trong cùng thời điểm mở bán. Riêng với iPhone Duo, sản phẩm này có giá lên đến 104 triệu đồng.

Trong khi iPhone Duo chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm.

Dù giá cao, nhiều người tiêu dùng Việt vẫn sẵn sàng chi tiền để sở hữu sản phẩm mới của Apple. Theo đánh giá, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục được lựa chọn nhiều nhất và màu đỏ Burgundy dự kiến là màu sẽ “cháy hàng”. Mặc dù iPhone Duo có giá cao, nhưng người dùng vẫn sẽ thử nghiệm, bởi họ chủ yếu quan tâm đến trải nghiệm mới mà sản phẩm mang lại.