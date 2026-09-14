2 khác biệt lớn nhất giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Apple đã ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, những mẫu flagship mới nhất của hãng. Mặc dù hai mẫu iPhone Pro này có nhiều điểm tương đồng nhưng vẫn có hai ưu điểm mới mang tính độc quyền—mỗi mẫu sở hữu một ưu điểm riêng.

#1: iPhone 18 Pro trang bị modem di động C2, iPhone 18 Pro Max sử dụng modem của Qualcomm

Apple bắt đầu chuyển đổi các sản phẩm của mình sang sử dụng modem di động tự phát triển từ đầu năm 2025 với chiếc iPhone 16e. Hãng khởi đầu bằng modem C1, sau đó là C1X trên mẫu iPhone Air vào mùa thu năm ngoái.

iPhone 18 Pro trang bị modem di động C2.

Giờ đây, Apple đã giới thiệu modem C2 thế hệ tiếp theo. Modem này có mặt trên iPhone Duo và iPhone 18 Pro nhưng lại vắng mặt một cách đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max.

Theo trang thông số kỹ thuật của Apple, modem C2 và modem Qualcomm trên iPhone 18 Pro Max có các thông số tương đương nhau. Ví dụ, cả hai đều hỗ trợ băng tần mmWave tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, các modem do Apple thiết kế mang lại một số lợi ích độc quyền mà người dùng phiên bản iPhone 18 Pro Max sẽ không có được.

#2: iPhone 18 Pro Max có sự cải thiện về pin vượt trội hơn hẳn so với iPhone 18 Pro

Cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều được cải tiến về pin trong năm nay. Tuy nhiên, đúng như các thông tin rò rỉ trước đó, Apple đã dành sự nâng cấp lớn hơn nhiều cho iPhone 18 Pro Max.

Dưới đây là bảng so sánh thời lượng pin công bố giữa các mẫu iPhone Pro năm nay và năm ngoái:

Dễ thấy, iPhone 18 Pro Max tăng thêm 6 giờ phát video trong khi iPhone 18 Pro chỉ tăng thêm 3 giờ.

Mặc dù các mẫu iPhone 18 Pro Max của Apple luôn dẫn đầu về thời lượng pin nhưng với iPhone 18 Pro Max, lợi thế này còn lớn hơn mức bình thường.

iPhone 18 Pro Max có sự cải thiện về pin vượt trội.

iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ lọt top smartphone có thời lượng pin "trâu" nhất trong năm nay và năm sau.

Hiện tại, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã cho phép đặt hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam với giá từ 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng cho bản 256GB.