Tải file lên Google Drive mất cả tiếng: Đây là cách giải quyết triệt để

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhờ dung lượng miễn phí vượt trội cùng khả năng hỗ trợ đa nền tảng, tuy nhiên tình trạng tải tệp lên quá chậm đôi khi khiến người dùng mất hàng giờ chờ đợi. Vậy nguyên nhân đến từ đâu, và người dùng cần làm gì khi đối mặt với tình trạng này?

Vì sao Google Drive tải lên bị chậm và cách khắc phục hiệu quả

Nguyên nhân đầu tiên thường xuất phát từ đường truyền internet, đòi hỏi người dùng nên khởi động lại bộ định tuyến router, đo kiểm tra tốc độ mạng trên trang speedtest.net (đảm bảo không dưới 10Mbps), hạn chế các tác vụ ngốn băng thông như phát trực tiếp hay chơi game, hoặc chuyển sang dùng cáp mạng LAN và mạng dữ liệu di động.

Kiểm tra đường truyền mạng đầu tiên nếu Google Drive tải lên bị chậm.

Bên cạnh đường truyền, thiết bị sử dụng cũng tác động lớn đến tốc độ truyền tải. Người dùng nên khởi động lại máy, thử tắt hoặc bật VPN để so sánh, đồng thời tắt chế độ tiết kiệm pin (Battery Saver / Low Power Mode) và tiết kiệm dữ liệu (Data Saver / Low Data Mode) nhằm tránh việc hệ thống tự động bóp nghẹt kết nối mạng.

Đối với máy tính, việc cập nhật trình duyệt, xóa cache và cookie hoặc đổi sang Microsoft Edge hay Firefox, cũng như xóa bộ nhớ đệm ứng dụng Drive trên điện thoại sẽ giúp giải phóng hiệu năng.

Nếu sự cố bắt nguồn từ chính nền tảng Google, người dùng cần truy cập trang Google Workspace Status Dashboard để xác định xem hệ thống có đang bị gián đoạn hay không. Đồng thời, hãy kiểm tra lại mức dung lượng khả dụng trên Drive để chắc chắn không bị đầy do chia sẻ chung với Gmail và Google Photos, cũng như lưu ý mức trần giới hạn tải lên tối đa 750GB mỗi ngày mà Google áp dụng.

Kiểm tra trạng thái trực tuyến của dịch vụ Google Drive.

Để đảm bảo hiệu năng tải tệp, người dùng nên cập nhật ứng dụng Google Drive lên bản mới nhất trên cả máy tính lẫn điện thoại, hoặc chuyển sang thao tác trực tiếp trên phiên bản trình duyệt web. Nếu tốc độ vẫn chưa cải thiện do giới hạn cố hữu của nền tảng, giải pháp khả thi là chia nhỏ dữ liệu thành các đợt tải ít hơn, chẳng hạn gom thành từng nhóm 20 bức ảnh hoặc giới hạn dưới 1GB cho mỗi lần tải.

Việc chủ động rà soát từ kết nối mạng, thiết lập máy cho đến giới hạn dịch vụ sẽ giúp quá trình sao lưu tài liệu trên Google Drive diễn ra nhanh chóng và ổn định hơn. Nắm vững các thao tác khắc phục này giúp người dùng tối ưu hóa thời gian và khai thác triệt để tiện ích lưu trữ đám mây trong công việc hàng ngày.