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So sánh cấu hình 3 siêu phẩm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo

Sự kiện: iPhone 18 Pro iPhone Duo

Apple vừa công bố bộ ba smartphone cao cấp: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Vậy giữa chúng có gì khác biệt?

Mùa thu năm nay, Apple chỉ mang tới cho iFan 3 sản phẩm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Trong đó, cặp iPhone 18 Pro vẫn theo đuổi thiết kế truyền thống với màn hình phẳng, iPhone Duo lại là hướng đi hoàn toàn mới của "Nhà Táo" với màn hình gập siêu lớn.

Các màu của iPhone 18 Pro.

Các màu của iPhone 18 Pro.

Với mức giá bán dao động cực lớn, từ 38,999 - 103,999 triệu đồng, những người hâm mộ iPhone sẽ phải chi khá đậm để sở hữu riêng 1 siêu phẩm.

Trong khi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max phù hợp với những iFan thích sở hữu sản phẩm có cấu hình mạnh nhất và an toàn nhất, iPhone Duo lại dành cho những người dùng chịu chi và muốn thử nghiệm thiết kế màn hình gập lần đầu tiên trên iPhone. 

iPhone Duo.

iPhone Duo.

Cùng đi vào so sánh chi tiết cấu hình của 3 mẫu flagship vô cùng ấn tượng.

Bảng so sánh thông số & giá bán của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo:

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo
Màn hình

Màn hình Super Retina XDR 6,3 inch

Màn hình Super Retina XDR 6,9 inch

Màn hình gập Super Retina XDR 7,6 inch với Nano-texture

Màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch
Chip xử lý

Chip A20 Pro

CPU 6 lõi

Chip A20 Pro

CPU 6 lõi

Chip A20 Pro

CPU 6 lõi
Modem C2

C2

C2
Bộ nhớ trong

256GB; 512GB; 1TB; 2TB

256GB; 512GB; 1TB; 2TB

 256GB; 512GB; 1TB; 2TB
Camera sau

Camera chính 48MP Pro Fusion với khẩu độ thay đổi

Camera Fusion Ultra Wide 48MP

Camera Telephoto 48MP Fusion

Camera chính 48MP Pro Fusion với khẩu độ thay đổi

Camera Fusion Ultra Wide 48MP

Camera Telephoto 48MP Fusion

Camera chính 48MP Dual Fusion

Camera Fusion Ultra Wide 48MP
Camera selfie

18MP Center Stage

18MP Center Stage

Camera trước 12MP Center Stage

Camera FaceTime dưới màn hình
Thời lượng pin

Thời gian xem video lên đến 43 giờ

Thời gian xem video lên đến 43 giờ

Thời gian xem video lên đến 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài

Thời gian xem video lên đến 31 giờ khi sử dụng màn hình trong
Thiết kế

Nhôm nguyên khối

Nút Tác Vụ

Nhôm nguyên khối

Nút Tác Vụ

Khung máy và ốp bản lề titan
Màu sắc Đỏ Burgundy, Băng thanh, Bạc và Đen Đỏ Burgundy, Băng thanh, Bạc và Đen Trắng ánh sao và Đen trời đêm
Giá bán khởi điểm 38,999 triệu đồng 41,999 triệu đồng 64,999 triệu đồng

Hiện tại, khách hàng quan tâm đã có thể đặt trước 3 sản phẩm tại hệ thống bán lẻ chính hãng trong nước hoặc từ trang web chính thức của Apple.

TRỰC TIẾP: Apple trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo màn hình gập
TRỰC TIẾP: Apple trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo màn hình gập

Đúng 0h ngày 10/9, mọi bí mật về bộ thiết bị iPhone 18 series của Apple đã chính thức được vén màn.

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Theo Khánh Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/09/2026 08:14 AM (GMT+7)
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