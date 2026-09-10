So sánh cấu hình 3 siêu phẩm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo

Mùa thu năm nay, Apple chỉ mang tới cho iFan 3 sản phẩm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Trong đó, cặp iPhone 18 Pro vẫn theo đuổi thiết kế truyền thống với màn hình phẳng, iPhone Duo lại là hướng đi hoàn toàn mới của "Nhà Táo" với màn hình gập siêu lớn.

Các màu của iPhone 18 Pro.

Với mức giá bán dao động cực lớn, từ 38,999 - 103,999 triệu đồng, những người hâm mộ iPhone sẽ phải chi khá đậm để sở hữu riêng 1 siêu phẩm.

Trong khi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max phù hợp với những iFan thích sở hữu sản phẩm có cấu hình mạnh nhất và an toàn nhất, iPhone Duo lại dành cho những người dùng chịu chi và muốn thử nghiệm thiết kế màn hình gập lần đầu tiên trên iPhone.

iPhone Duo.

Cùng đi vào so sánh chi tiết cấu hình của 3 mẫu flagship vô cùng ấn tượng.

Bảng so sánh thông số & giá bán của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo:

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Màn hình Màn hình Super Retina XDR 6,3 inch Màn hình Super Retina XDR 6,9 inch Màn hình gập Super Retina XDR 7,6 inch với Nano-texture Màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch Chip xử lý Chip A20 Pro CPU 6 lõi Chip A20 Pro CPU 6 lõi Chip A20 Pro CPU 6 lõi Modem C2 C2 C2 Bộ nhớ trong 256GB; 512GB; 1TB; 2TB 256GB; 512GB; 1TB; 2TB 256GB; 512GB; 1TB; 2TB Camera sau Camera chính 48MP Pro Fusion với khẩu độ thay đổi Camera Fusion Ultra Wide 48MP Camera Telephoto 48MP Fusion Camera chính 48MP Pro Fusion với khẩu độ thay đổi Camera Fusion Ultra Wide 48MP Camera Telephoto 48MP Fusion Camera chính 48MP Dual Fusion Camera Fusion Ultra Wide 48MP Camera selfie 18MP Center Stage 18MP Center Stage Camera trước 12MP Center Stage Camera FaceTime dưới màn hình Thời lượng pin Thời gian xem video lên đến 43 giờ Thời gian xem video lên đến 43 giờ Thời gian xem video lên đến 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài Thời gian xem video lên đến 31 giờ khi sử dụng màn hình trong Thiết kế Nhôm nguyên khối Nút Tác Vụ Nhôm nguyên khối Nút Tác Vụ Khung máy và ốp bản lề titan Màu sắc Đỏ Burgundy, Băng thanh, Bạc và Đen Đỏ Burgundy, Băng thanh, Bạc và Đen Trắng ánh sao và Đen trời đêm Giá bán khởi điểm 38,999 triệu đồng 41,999 triệu đồng 64,999 triệu đồng

Hiện tại, khách hàng quan tâm đã có thể đặt trước 3 sản phẩm tại hệ thống bán lẻ chính hãng trong nước hoặc từ trang web chính thức của Apple.