Giá iPhone 17 series sau sự kiện Apple công bố iPhone 18 Pro/Pro Max và iPhone Duo

Như vậy là Apple đã chính thức công bố iPhone thế hệ tiếp theo với các phiên bản iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo với giá khởi điểm từ 38,999 triệu đồng. Ghi nhận ngay sau sự kiện, dường như các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam chưa kịp phản ứng nên giá bán iPhone 17 series vẫn neo khá cao.

iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot” tại Việt Nam.

Ghi nhận rạng sáng 10/9 tại hai hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam là TGDĐ và FPT Shop. Hiện, các phiên bản chủ yếu giữ giá, sản phẩm có tăng hoặc giảm giá thì cũng biến động không quá 1 triệu đồng so với tháng trước.

Được trình làng cách đây đúng 1 năm, iPhone 17 Pro Max có thiết kế mới nổi bật, mang đến bước nhảy đáng kể về hiệu năng. Máy được trang bị chip A19 Pro, chip iPhone mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động mạnh mẽ và hỗ trợ Apple Intelligence.

Ba camera 48MP Fusion - Chính, Ultra Wide và Telephoto hoàn toàn mới mang lại năng lực nhiếp ảnh tương đương tám ống kính, bao gồm cả khả năng thu phóng chất lượng quang học xa nhất từng có trên iPhone ở 8x. Ngoài ra, camera trước 18MP Center Stage cải tiến đưa khả năng chụp ảnh selfie lên một tầm cao mới.

Cụm camera tạo nên khác biệt cho iPhone 17 Pro Max.

Thêm nữa, màn hình Super Retina XDR trên iPhone 17 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mọi mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh, với lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Màn hình này sở hữu công nghệ ProMotion lên đến 120Hz, màn hình "Luôn bật" (Always On) và độ sáng ngoài trời 3.000 nit - mức cao nhất từng có trên iPhone, và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 9/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,59 24,49 512GB 30,59 30,99 iPhone 17 Pro 256GB 31,99 31,79 512GB 38,49 38,49 1TB 44,99 43,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 34,59 34,59 512GB 41,49 40,99 1TB 47,99 46,99 2TB 60,99 59,99

* Giá tham khảo ngày 10/9/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.