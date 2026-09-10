Lương tháng 9 triệu, người Việt mua iPhone 18 Pro Max cần bao nhiêu tháng?

Rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới, trong đó iPhone 18 Pro Max tiếp tục là một trong những mẫu máy cao cấp nhất. Tại Việt Nam, phiên bản 256 GB được niêm yết với mức giá khởi điểm 41,9 triệu đồng, tương đương khoảng 4,7 tháng thu nhập đối với người lao động có lương 9 triệu đồng/tháng.

iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm xấp xỉ 42 triệu đồng tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng. Nếu một người lao động có thu nhập đúng bằng mức bình quân và tiết kiệm toàn bộ số tiền kiếm được, họ sẽ cần gần 5 tháng để tích đủ tiền mua iPhone 18 Pro Max 256 GB. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất ít người có thể dành toàn bộ tiền lương cho một chiếc điện thoại, do phải chi tiêu cho các khoản thiết yếu như thuê nhà, ăn uống, đi lại và chăm sóc gia đình.

Nếu là người lao động có thu nhập 9 triệu đồng/tháng chỉ có thể tiết kiệm 20% (hay 1,8 triệu đồng), họ sẽ cần khoảng 23 tháng để tích đủ 41,999 triệu đồng. Ngược lại, nếu tiết kiệm được 30% (2,7 triệu đồng), thời gian sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 15,6 tháng.

Đối với nhóm lao động có thu nhập cao hơn, như nhóm làm công hưởng lương với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng, iPhone 18 Pro Max 256 GB tương đương khoảng 4,2 tháng thu nhập. Nếu họ có thể tiết kiệm 30% thu nhập, thời gian tích lũy sẽ vào khoảng 14 tháng, trong khi nếu tiết kiệm được một nửa thu nhập, con số này vẫn cần hơn 8 tháng.

Về lý thuyết, người lao động thu nhập trung bình 9 triệu đồng/tháng sẽ cần 4,7 tháng để mua iPhone 18 Pro Max....

Khoảng cách giữa 4,7 tháng thu nhập và hơn một năm tiết kiệm cho thấy rằng giá của một chiếc điện thoại cao cấp sẽ khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào thu nhập của người mua. Đặc biệt, mức thu nhập giữa các nhóm lao động cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Theo Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân của lao động nam là 10,1 triệu đồng/tháng, trong khi lao động nữ chỉ đạt 7,8 triệu đồng/tháng.

Theo dữ liệu StatCounter được tổng hợp cho tháng 3/2026, thứ hạng ASEAN về tỷ lệ người dùng iPhone/iOS thì Việt Nam đang xếp thứ 4 trong danh sách này. Tuy nhiên, vị trí này không chênh nhiều so với quốc gia dẫn đầu là Campuchia.

Hạng Quốc gia Tỷ lệ iOS 1 Campuchia 48,40 % 2 Malaysia 46,78 % 3 Singapore 46,61 % 4 Việt Nam 41,61% 5 Lào 34 % 6 Thái Lan ~32-33 % 7 Indonesia 14,97 % 8 Philippines 11,61%

iPhone đang cho thấy sức hút đặc biệt tại thị trường Việt Nam khi Apple chiếm tới 41,64% thị phần thiết bị di động, cao hơn đáng kể so với Samsung ở mức 19,59%, theo StatCounter. Khoảng cách này phần nào cho thấy vị thế nổi bật của iPhone trong lựa chọn của người dùng Việt, bất chấp mức giá thường cao hơn nhiều đối thủ Android.

Một chiếc smartphone cao cấp ngày nay không chỉ đơn thuần là công cụ nghe gọi. Với những nâng cấp về hiệu năng, camera và khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến AI, iPhone 18 Pro Max được xem là một thiết bị phục vụ công việc trong nhiều năm. Tuy nhiên, với những người chỉ sử dụng điện thoại cho các nhu cầu cơ bản, việc chi ra gần 42 triệu đồng cho một chiếc điện thoại có thể không phải là lựa chọn hợp lý.

Đáng chú ý, mức lương tối thiểu vùng từ năm 2026 dao động từ 3,7 triệu đến 5,31 triệu đồng/tháng. Với mức thấp nhất, giá một chiếc iPhone 18 Pro Max 256 GB tương đương hơn 11 tháng lương tối thiểu, nếu giả định người lao động không phải chi bất kỳ khoản nào cho cuộc sống.

... miễn là không chi tiêu cho ăn uống, thuê nhà, đi lại và chăm sóc gia đình.

Những phép tính này không nhằm mục đích xác định một chiếc iPhone là đắt hay rẻ, mà chỉ ra rằng mức độ “đắt đỏ” sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào thu nhập của người mua.