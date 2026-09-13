Chip iPhone 18 Pro có thực sự mạnh đến mức “đè bẹp” M5 Max trên MacBook?

Dòng iPhone 18 Pro đã chính thức mở đặt trước từ ngày 12/9, với giá khởi điểm là 41,999 triệu đồng, với kế hoạch giao hàng bắt đầu từ ngày 18/9. Mặc dù vậy, sau khi mở đơn đặt cọc, sự quan tâm vượt bậc của người dùng Việt đối với dòng sản phẩm mới từ Apple đã khiến nhiều người “chậm tay” phải chờ đến tháng 10 mới có thể nhận máy.

iPhone 18 Pro sở hữu sức mạnh đáng gờm nhờ chip A20 Pro.

Trong khi iPhone 18 Pro không có nhiều khác biệt về thiết kế so với iPhone 17 Pro, một số cải tiến về phần cứng bên trong thiết bị lại rất được đáng xem, đặc biệt là chip A20 Pro mới. Con chip này đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong các bài kiểm tra hiệu năng, với kết quả ban đầu từ Geekbench 7 cho thấy A20 Pro có thể đạt hiệu năng đơn nhân vượt trội hơn cả chip M5 Max, một con chip cao cấp dành cho MacBook của Apple.

Chip A20 Pro đã xuất hiện trên Geekbench với một thiết bị được xác định là “iPhone 19,3” và có ký hiệu bo mạch chủ “V64AP”. Mặc dù điểm chuẩn ghi sai CPU là Intel Pentium II/III, nhưng các thông số phần cứng khác cho thấy đây thực sự là iPhone 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro mới nhất. Chip xử lý này đã giành được danh hiệu chip xử lý đơn nhân tốt nhất, với điểm số 4.042 cho hiệu năng đơn nhân.

Bên cạnh đó, chip còn đạt 11.691 điểm cho hiệu năng đa nhân trên Geekbench 7. Đáng chú ý, điểm số đơn nhân của A20 Pro vượt trội so với chip M5 Max trong MacBook Pro 16 inch, vốn chỉ đạt 3.785 điểm trong cùng bài kiểm tra.

Đây là con chip được sản xuất trên quy trình 2nm mới nhất của TSMC.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là A20 Pro mạnh mẽ hơn chip cao cấp cho máy Mac về tổng thể. Chip M5 Max có 18 lõi CPU, trong khi A20 Pro chỉ có 6 lõi, và hiệu năng đa lõi của M5 Max vẫn cao hơn đáng kể so với A20 Pro. Nói cách khác, chip của iPhone 18 Pro chỉ đang chiếm ưu thế trong một khía cạnh cụ thể: hiệu năng đơn nhân tối đa.

Sự khác biệt này rất quan trọng, vì các con số điểm chuẩn có thể khiến SoC của smartphone trông mạnh mẽ hơn thực tế trong các tác vụ đòi hỏi cao. Ưu điểm của A20 Pro chủ yếu nằm ở hiệu năng CPU trong thời gian ngắn. Trong điều kiện hoạt động liên tục, các chip dòng M vẫn giữ được ưu thế đáng kể, trong khi A20 Pro cũng được đánh giá là có hiệu năng GPU kém hơn.

Kết quả này cho thấy Apple đang nỗ lực mạnh mẽ để nâng cao hiệu năng của chip xử lý smartphone. Điều này cũng phù hợp với xu hướng gần đây của công ty, khi chip A19 Pro được cho là đã vượt trội hơn M4 và gần bằng M4 Max về hiệu năng đơn nhân khi ra mắt năm ngoái.

Đây cũng là con chip được trang bị trên iPhone Duo.

Đối với người mua iPhone 18 Pro, kết quả thử nghiệm cho thấy các tác vụ hàng ngày, việc khởi chạy ứng dụng và các khối lượng công việc khác sẽ được hưởng lợi từ hiệu năng đơn nhân nhanh, mang lại trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, điều đó không nên được hiểu là bằng chứng cho thấy iPhone có thể thay thế MacBook Pro cho các công việc chuyên nghiệp kéo dài.

Lưu ý rằng các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone Duo vẫn chưa được bán ra thị trường khi kết quả benchmark xuất hiện, có nghĩa là đây là những kết quả ban đầu và không phản ánh đầy đủ hiệu năng của các thiết bị bán lẻ. Chúng ta cần phải xem liệu A20 Pro hoạt động như thế nào trong nhiều lần chạy Geekbench hơn và quan trọng hơn là trong các thử nghiệm thực tế kéo dài sau khi iPhone mới đến tay người dùng.