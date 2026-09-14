Công nghệ chống nhìn trộm, chống chói bên trong miếng kính dán màn hình iPhone

Sau khi Apple chính thức giới thiệu thế hệ iPhone mới vào rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Uniq đã công bố hệ sinh thái phụ kiện được phát triển dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các sản phẩm này gồm kính bảo vệ màn hình và kính bảo vệ camera viền nhôm Lens Protector.

Kính bảo vệ màn hình mới dành cho iPhone.

Hệ sinh thái kính bảo vệ màn hình Uniq Optix được phát triển với nhiều đặc tính từ độ trong, chống chói, bảo vệ riêng tư, lọc ánh sáng xanh đến kính - gốm và chống va đập. Trong đó, Optix Covex Clear ứng dụng công nghệ quang học độ nét cao HD Optics, kính mỏng 0,33mm, cạnh bo cong 2.85D và chuẩn bảo vệ DX2 để duy trì hiển thị nguyên bản.

Optix Covex Matte nhám mờ thì bổ sung bề mặt nhám cùng công nghệ Anti-Glare chống chói, giúp hạn chế phản chiếu và vân tay. Cả hai đều đã trải qua bài kiểm tra chịu lực bằng bi kim loại 64g thả rơi từ độ cao 2m, tích hợp màng lọc chống bụi Anti-Dust Filter, chống bụi tĩnh điện Anti-Static Dust Repel và khung trợ dán Applicator Frame.

Còn Optix Covex Privacy AG là kính cường lực chống nhìn trộm kết hợp phủ nhám chống chói để giới hạn góc nhìn từ hai bên màn hình. Sản phẩm tích hợp khả năng chống chói Anti-Glare cùng chuẩn bảo vệ đa lớp DX2.

Dành cho người dùng thường xuyên sử dụng smartphone trong thời gian dài, Optix Vision OptiView góc nhìn quang học tập trung kiểm soát ánh sáng xanh. Sản phẩm có khả năng lọc đến 85% ánh sáng xanh trong dải bước sóng 400 - 450nm, mà vẫn duy trì độ rõ nét và màu sắc nguyên bản của màn hình

Ở phân khúc bảo vệ cao hơn, Optix Xenon Clear ứng dụng công nghệ NanoCeram Ceramic Glass kính gốm với cấu trúc ceramic kích thước nano, giúp cân bằng giữa độ trong quang học, độ bền cơ học và khả năng bảo vệ màn hình. Sản phẩm chịu được bài kiểm tra va đập bằng bi kim loại trọng lượng 250g thả từ độ cao 2m.

Song song với màn hình, Optix Lens Protector kết hợp kính cường lực và viền nhôm (Aluminium Bezel) nhằm bảo vệ bề mặt camera khỏi trầy xước và va chạm, đồng thời đồng bộ màu sắc với iPhone. Sản phẩm có độ mỏng 0,25mm ôm sát từng mắt camera, đạt độ truyền sáng 98,5%.