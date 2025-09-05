Đã có giá tin đồn của iPhone 17 Air siêu mỏng

Theo báo cáo mới nhất của TrendForce, iPhone 17 Air sắp ra mắt của Apple sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 29 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ cơ bản 256GB và tối đa 1.499 USD (khoảng 39,5 triệu đồng) cho tùy chọn 1TB.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

Apple sẽ cung cấp 3 phiên bản bộ nhớ/ giá cho mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng mới, thay thế cho iPhone 16 Plus. Dưới đây là dự đoán của TrendForce về các phiên bản bộ nhớ:

- Bản 256GB — 1.099 USD (khoảng 29 triệu đồng)

- Bản 512GB — 1.299 USD (khoảng 34,2 triệu đồng)

- Bản 1TB — 1.499 USD (khoảng 39,5 triệu đồng)

Cùng với đó, công ty nghiên cứu thị trường này dự kiến ​​mẫu iPhone 17 thông thường sẽ có mức giá khởi điểm 799 USD (khoảng 21 triệu đồng) cho phiên bản 128GB tiêu chuẩn - tương tự như iPhone 16 năm ngoái. Ngược lại, cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều sẽ có tùy chọn bộ nhớ tiêu chuẩn 256GB và tăng giá từ 50-100 USD cho mỗi phiên bản tương đương.

Đầu tuần này, J.P. Morgan đã đưa ra ước tính giá cho dòng iPhone 17, iPhone 17 Air có giá từ 899-949 USD, thấp hơn 150 USD so với dự đoán của TrendForce.

Cấu hình dự kiến của dòng iPhone 17.

Báo cáo của TrendForce cũng xác nhận những tin đồn trước đó về việc iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ được trang bị bộ vi xử lý A19 mới của Apple, dòng iPhone 17 Pro sẽ sử dụng chip A19 Pro. Trong khi đó, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ đi kèm RAM 12GB (tăng từ 8GB), iPhone 17 sẽ tiếp tục đi kèm RAM 8GB. Tất cả các mẫu iPhone mới năm nay cũng sẽ được trang bị màn hình ProMotion 120Hz.

TrendForce dự đoán, tổng doanh số của dòng iPhone 17 sẽ tăng 3,5% so với dòng iPhone 16 vào năm 2024, cặp iPhone Pro vẫn dẫn đầu về độ "đắt khách".

Apple dự kiến ​​ra mắt dòng iPhone 17 tại sự kiện "Awe Drop" vào ngày 9/9, ngày "lên kệ" dự kiến ​​là thứ Sáu, ngày 19/9.