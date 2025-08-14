Người dùng iPhone 17 Air sẽ phải chịu thiệt so với chủ nhân iPhone 17 Pro

Năm nay, chiếc iPhone 17 Air sẽ thay thế mẫu iPhone 17 Plus. Tuy nhiên, chiếc iPhone siêu mỏng này sẽ không phải là phiên bản mạnh nhất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo vào hôm thứ Ba, nguồn tin Fixed Focus Digital cho hay, iPhone 17 Air sẽ có "hầu hết các cấu hình của iPhone 17 Pro". Những thay đổi đó bao gồm việc giảm một lõi GPU trong chip A19. Bài đăng cũng cho biết, màn hình và pin của iPhone 17 Air sẽ không "tốt bằng iPhone 17 Pro".

iPhone 17 Air sẽ không được tích hợp chip A19 Pro.

Trước đó, vào tháng 7, nguồn tin Fixed Focus Digital cho biết, iPhone 17 sẽ là mẫu iPhone duy nhất được trang bị chip A19 cùng với dung lượng bộ nhớ RAM thấp nhất là 8GB.

Điều quan trọng là Fixed Focus Digital dự đoán, chip A19 sẽ giống với chip A19 Pro được sử dụng trong các mẫu iPhone 17 Pro, ngoại trừ một điểm khác biệt. Chúng sẽ là phiên bản chip-binned, GPU có 5 lõi thay vì 6 lõi.

Nguồn tin cũng khẳng định, mặc dù A19 sẽ nhanh như chip Snapdragon 8 Elite 2 của Qualcomm nhưng Apple sẽ đi theo một hướng khác. Thay vì hiệu năng, hãng có thể kéo dài thời lượng pin bằng cách giảm mức tiêu thụ điện năng.

Pin và màn hình

Những tuyên bố trước đây về iPhone 17 Air đã thảo luận về những thách thức khi tích hợp pin vào một thiết kế điện thoại thông minh mỏng, đơn giản là vì không gian bên trong điện thoại sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.

Một số báo cáo tin rằng điều này sẽ thúc đẩy sự trở lại của các phụ kiện cũ, bao gồm cả Ốp lưng pin Apple Battery Case - phụ kiện đi kèm một viên pin lồi ở phía sau, Bộ pin MagSafe đã ngừng sản xuất.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

Các báo cáo cũng cho hay, Apple có thể sử dụng công nghệ pin silicon-anode mới trên iPhone 17 Air. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc pin có thể lưu trữ nhiều hơn khoảng 15% năng lượng trong cùng một không gian vật lý so với pin than chì thông thường.

Tin đồn khác cho hay, màn hình iPhone 17 Air sẽ có kích thước 6,6 inch, độ phân giải 2.740 x 1.260 pixel và sử dụng vật liệu M14 của Samsung. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng, Apple sẽ áp dụng tính năng ProMotion cho các iPhone tiêu chuẩn, rút ngắn khoảng cách giữa chúng và dòng iPhone Pro.

Cùng chờ xem iPhone 17 Air có thực sự đem lại thành công cho "Táo Khuyết" khi được ra mắt chính thức hay không.