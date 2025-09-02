Những lý do khiến iPhone 17 Air trở nên hấp dẫn

Với nhiều chuyên gia công nghệ, các mẫu iPhone từ lâu đã không còn được thu hút. Nhưng giờ đây, Apple đã công bố sự kiện "Awe Dropping" vào ngày 9/9, nhiều người đang thực sự mong chờ iPhone 17 Air vì một số lý do.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

Theo các nhà phân tích, iPhone 17 Air sẽ nằm trong danh sách những chiếc iPhone tốt nhất mọi thời đại nhờ nhiều lý do hấp dẫn dưới đây.

Thiết kế là tối quan trọng

Tất cả những chiếc iPhone yêu thích nhất mọi thời đại đều có một điểm chung: thiết kế của chúng đáng nhớ. Từ việc nâng cấp kích thước của iPhone 6 Plus so với các mẫu trước, cho đến ngôn ngữ thiết kế siêu cao cấp của iPhone X, một thiết kế đáng nhớ là tối quan trọng và iPhone 17 Air có đủ những yếu tố cần thiết.

Ảnh minh họa.

Đó là bởi vì thiết kế mỏng nhẹ của iPhone 17 Air sẽ thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Nếu đã từng cầm trên tay Galaxy S25 Edge và Galaxy Z Fold 7, người dùng sẽ hình dung được iPhone 17 Air sẽ mỏng đến mức nào.

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều có độ dày 8,25mm nhưng iPhone 17 Air sẽ mỏng chỉ 5,5mm. Trong khi đó, Galaxy S25 Edge dày 5,8mm.

Các thông tin rò rỉ cho thấy, iPhone 17 Air sẽ có thiết kế cao cấp như các phiên bản khác của Apple, bao gồm khung titan chắc chắn và một vài màu sắc khác nhau.

Sức mạnh không thể bàn cãi với chip A19

Những tin đồn xung quanh iPhone 17 Air gợi ý hai khả năng: một là chip A19, hai là chip A19 Pro với ít hơn một lõi GPU so với chip của iPhone 17 Pro.

Ảnh minh họa.

Chip dòng A của Apple luôn mạnh mẽ và khi so sánh với các đối thủ, iPhone không hề kém cạnh về sức mạnh. iPhone 17 Air sẽ mang lại khả năng phản hồi mượt mà vốn có của iPhone, đặc biệt là khi chơi game.

Một chiếc camera hoạt động hiệu quả

Đây là điểm gây tranh cãi nhất về iPhone 17 Air. Ở thời điểm này, gần như chắc chắn là sản phẩm sẽ chỉ có một camera sau. Điều này thật khó chấp nhận nhưng không đáng lo.

Ảnh minh họa.

Đó là bởi một camera 48MP thực sự tốt, đáp ứng tất cả những gì bạn cần. Mặc dù không thể sánh bằng tiện ích của cụm 3 camera nhưng camera này vẫn có thể mang lại "chất lượng quang học" nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật ghép điểm ảnh và các thuật toán xử lý hình ảnh mới hơn.

Định hình xu hướng cho smartphone tương lai

Theo chuyên gia, iPhone 17 Air có thể định hình xu hướng cho mọi sản phẩm Apple ra mắt trong tương lai. Ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ này có thể trở thành chuẩn mực mới, bao gồm cả điện thoại chỉ có một camera sau.

Ảnh minh họa.

Mọi thông tin đồn đoán về iPhone 17 Air khiến sản phẩm trở thành chiếc điện thoại hấp dẫn nhất. Apple Intelligence cũng sẽ được thể hiện mạnh mẽ.

Và sau đó là vấn đề giá bán. Lý tưởng nhất là iPhone 17 Air ở cùng mức giá với các mẫu "iPhone 17 Plus" trước đó. Nếu có giá cao hơn iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air sẽ kén người dùng hơn.