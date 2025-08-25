"Cuộc chiến" giữa Apple và Google cần đi đến hồi kết

Mới đây, tại sự kiện "Made by Google" (ngày 20/8), ông Rick Osterloh, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nền tảng và thiết bị của Google đã có một lời chỉ trích nặng nề đối với Apple. Khi thảo luận về tình trạng AI trên điện thoại với người dẫn chương trình Jimmy Fallon, Osterloh cho hay, có "rất nhiều lời hứa bị phá vỡ".

Theo các chuyên gia, ông đang ám chỉ đến phiên bản Siri mới bị trì hoãn từ lâu của Apple. Phiên bản này được kỳ vọng sẽ mang tính cá nhân hơn, phù hợp với ngữ cảnh hơn và cho phép người dùng điều khiển ứng dụng bằng giọng nói. Nhưng phải đến năm 2026, phiên bản này mới ra mắt.

CEO Apple - Tim Cook (bên trái) và Richard Pichai (CEO Google).

Trong khi đó, Google đã tích hợp Gemini trên Pixel 10. Và hãng vừa tiết lộ một loạt tính năng AI đáng kinh ngạc khiến Apple phải xấu hổ.

Để cả Apple và Google vẫn giữ được vị thế trong kỷ nguyên OpenAI, giới chuyên gia cho rằng họ cần phải hợp tác và kết hợp thế mạnh của mình - phần cứng và AI thông qua một quan hệ đối tác. Nếu không, cả hai có thể bị bỏ lại phía sau.

Google và Apple cần nhau

Một số tính năng AI mới sẽ có trên điện thoại Google bao gồm Ask Photos. Người dùng sẽ chỉ cần nói với điện thoại (hoặc nhập) những thay đổi muốn thấy trong ảnh và thế là xong! Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro Fold sẽ làm phần còn lại.

Một tính năng AI tuyệt vời khác đến từ Magic Cue. Người dùng sẽ không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để lấy thông tin mình cần. Nếu bạn đang gọi để thay đổi đặt chỗ máy bay, thông tin chuyến bay sẽ hiển thị ngay trên màn hình cuộc gọi. Hoặc nếu ai đó yêu cầu bạn chia sẻ ảnh từ chuyến đi bộ, một nút sẽ hiển thị trong cuộc trò chuyện và đưa thẳng ảnh đến họ.

Apple không có bất kỳ tính năng nào tương tự trong iOS 26, dòng iPhone 17 sẽ không có bất kỳ tính năng ấn tượng nào như thế này.

OpenAI đang phát triển nhanh chóng.

Vấn đề đối với Google là thị phần điện thoại của hãng rất nhỏ. Vào tháng 7, Canalys đã báo cáo, thị phần của điện thoại Pixel chỉ chiếm 3% tại Mỹ - chỉ tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một phần của vấn đề là sức mạnh phần cứng của Google không sánh bằng sự thông minh của phần mềm. Hãy nhìn vào Pixel 10 Pro Fold mới. Chúng cực kỳ thông minh và đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 nhưng lại cồng kềnh hơn nhiều so với Galaxy Z Fold 7 mới.

Apple giỏi thiết kế công nghiệp hơn, phần cứng của iPhone Fold sẽ vượt trội hơn nếu ra mắt vào năm sau như dự kiến.

Vì vậy, Apple và Google nên hợp tác. Đây có thể là vấn đề sống còn.

Mối đe dọa từ OpenAI

OpenAI đang rình rập cả Google và Apple, công ty đang "nhá hàng" nhiều sản phẩm phần cứng đầu tiên của mình, dự kiến ​​ra mắt trong năm nay. Chúng sẽ không phải là một chiếc điện thoại nhưng khi ChatGPT có 800 triệu người dùng hàng tuần và thiết bị mới này lại được thiết kế bởi Jony Ive, cựu nhà thiết kế iPhone lừng danh, Goole và Apple cần phải lo ngại.

Ảnh minh họa.

GPT-5 mới đã vấp phải một số phản ứng dữ dội nhưng lại là một mô hình mạnh mẽ và đã vượt mặt Gemini. OpenAI đã trở thành biểu tượng của AI và Google đang nỗ lực đuổi kịp.

Một báo cáo gần đây cho biết, thị phần của ChatGPT là 60% trong số các chatbot AI, cao hơn nhiều so với thị phần 13,5% của Gemini. Apple thậm chí còn không có tên trong danh sách.

Về phía Apple, có nhiều báo cáo cho biết, CEO Tim Cook sẵn sàng chi mạnh tay để hợp tác mua lại công nghệ AI hoặc các công ty nhằm thúc đẩy nỗ lực của mình và những cái tên như Perplexity và Claude đã được đề cập. Tuy nhiên, lựa chọn tốt nhất của Apple là Gemini ngay bây giờ.

Giải pháp là gì?

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ sẽ không bao giờ chấp thuận một vụ sáp nhập như trên giữa hai "gã khổng lồ". 2 thương hiệu sẽ ngay lập tức chiếm thế độc quyền.

Do đó, Apple nên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Google để người dùng iPhone có thể tận dụng tối đa Gemini và tất cả các tính năng AI khác của Google.

Ảnh minh họa.

Điều này sẽ cho phép Google tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ của Apple và phá vỡ bức tường bảo vệ. Để đổi lấy quyền truy cập vào Gemini và các tiện ích AI khác trên iPhone, điện thoại Android có thể truy cập iMessage, iCloud, AirDrop và nhiều hơn nữa. Tai nghe AirPods có thể kết nối kỳ diệu với điện thoại Pixel và các điện thoại Android khác.

Và Apple có thể mở ra nhiều cơ hội để người dùng iPhone có thể thay thế Siri bằng các trợ lý AI khác. Hiện tại, Siri hoạt động với ChatGPT nhưng chúng chỉ hoạt động hiệu quả khi gọi trợ lý của OpenAI.

Tạm kết

Google và Apple đang phải đối mặt với những mối đe dọa hiện hữu. Apple đang mất thị phần vào tay những "đối thủ" như Samsung, vốn đang đẩy mạnh vào điện thoại màn hình gập. Và có một nguy cơ thực tế là điện thoại thông minh sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trước sự xuất hiện của các thiết bị mới như kính thông minh và những thiết bị do OpenAI đang cùng Ive tạo ra.

Và khi cả một thế hệ người dùng chuyển sang ChatGPT trước tiên thay vì công cụ tìm kiếm, một cặp kính Apple có Gemini bên trong sẽ bán chạy hơn bao nhiêu so với bất kỳ thứ gì Google đang phát triển hiện nay.

Vì vậy, Apple và Google - 2 "kẻ thù" truyền kiếp cần phải trở thành bạn bè. Nếu không, cả hai có thể sẽ phải kết thúc cuộc chơi.