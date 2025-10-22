5 chiếc iPhone cũ đáng mua vào cuối năm 2025

Nếu bạn đang muốn mua một chiếc iPhone mới nhưng không muốn mua iPhone 17 và muốn tiết kiệm tiền, dưới đây là những chiếc iPhone cũ hơn nhưng vẫn rất hấp dẫn.

#1 – iPhone 15 Pro cũ

Giá bán từ: 20,79 triệu đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm các tính năng cao cấp hơn như màn hình ProMotion, Apple Intelligence và ống kính tele – iPhone 15 Pro chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

iPhone 15 Pro.

Máy được trang bị chip A17 Pro, có các tính năng Apple Intelligence và mang đến hiệu năng mạnh mẽ trong nhiều năm tới.

Với iPhone 15 Pro cũ, chúng vẫn rẻ hơn so với iPhone 16 mới trong khi vẫn sở hữu hàng loạt tính năng cao cấp. Nếu thích màn hình lớn hơn, bạn có thể mua iPhone 15 Pro Max đã mở khóa với dung lượng lưu trữ gấp đôi, giá cao hơn khoảng 4 - 5 triệu đồng.

#2 – iPhone 15 cũ

Giá bán từ: 14,39 triệu đồng

Nếu bạn muốn có 1 chiếc iPhone rẻ nhất có cổng USB-C hoặc Dynamic Island, iPhone 15 là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn sẽ có cảm biến camera 48MP chất lượng, nút tắt tiếng vật lý cũng như thời lượng pin ấn tượng và màu bắt mắt.

iPhone 15.

Hiện tại, người dùng có thể mua iPhone 15 128GB đã qua sử dụng tại nhiều hệ thống bán lẻ. Nếu thích điện thoại lớn hơn, bạn có thể mua iPhone 15 Plus 128GB cũ với giá từ 17,29 triệu đồng.

#3 – iPhone 13 mini cũ

Giá bán từ: 8 triệu đồng

Nếu bạn là người yêu thích điện thoại nhỏ gọn, iPhone 13 mini vẫn là lựa chọn tốt nhất. Máy vẫn khá mạnh mẽ với chip A15 Bionic, vẫn sử dụng cổng sạc Lightning. Phía trước máy là màn hình OLED 5,4 inch với độ sáng 800 nit và hệ thống camera tuyệt vời. Nhìn chung, chiếc điện thoại này sẽ không quá lỗi thời, mặc dù đã 4 năm tuổi.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 mini hiện có giá chỉ từ 8 triệu đồng cho cấu hình 128GB, trở thành một trong những chiếc iPhone rẻ nhất trong danh sách này.

#4 – iPhone 14 Plus cũ

Giá bán từ: 14,29 triệu đồng

Ngược lại, nếu bạn muốn có một chiếc iPhone lớn rẻ nhất thì iPhone 14 Plus vẫn là lựa chọn tốt nhất. Chiếc điện thoại này sở hữu hệ thống camera mạnh mẽ và thời lượng pin khá dài, đi kèm nhiều màu sắc ấn tượng, bao gồm phiên bản màu vàng tuyệt đẹp. Chiếc điện thoại này kế nhiệm iPhone 13 mini.

iPhone 14 Plus.

Không có nhiều điều để nói về iPhone 14 Plus – đây chỉ là một thiết bị chắc chắn, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn từ một chiếc iPhone màn hình lớn.

#5 – iPhone SE 3 cũ

Giá bán từ: 4 triệu đồng

Cuối cùng, iPhone SE 3 cũng là 1 lựa chọn tiết kiệm cho những fan hâm mộ của "Nhà Táo". Máy được trang bị chip A15 và 5G, trở thành một chiếc điện thoại phù hợp cho năm 2025 dù kiểu dáng đã lỗi thời hơn nhiều. Bạn vẫn sẽ có màn hình LCD 4,7 inch và nút Home giống như iPhone 8. Máy chỉ có một camera sau. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn iPhone của mình đáp ứng những nhu cầu cơ bản, iPhone SE 3 có thể là một lựa chọn khá rẻ.

iPhone SE 3 cũ.

Chỉ với 4 triệu đồng, người dùng có thể mua iPhone SE 3 đã qua sử dụng tại nhiều hệ thống bán lẻ. Nếu muốn mua iPhone, đây sẽ là mức giá rẻ nhất. Tuy nhiên, dung lượng lưu trữ 64GB có thể hơi ít với những ai thường xuyên lưu trữ hình ảnh và video.