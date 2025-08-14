Apple sẽ rời bỏ đối tác Trung Quốc do lệnh cấm 14 năm từ Mỹ?

Theo một báo cáo từ Hàn Quốc, Apple có thể cắt đứt quan hệ với BOD do sự cố đối với màn hình trên iPhone 17. Mọi thứ bắt nguồn từ việc BOE đang phải đối mặt với lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn tại Mỹ trong vòng 14 năm 8 tháng.

Apple sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho các tấm nền OLED trên iPhone nếu BOE không còn là đối tác.

Báo cáo chỉ ra rằng, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã ban hành phán quyết sơ bộ vào tháng trước, xác nhận rằng BOE cùng với 7 công ty con đã vi phạm Điều 337 của Đạo luật Thuế quan bằng cách sử dụng trái phép bí mật thương mại của Samsung Display. Phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 11, nhưng các nguồn tin cho biết rằng hành vi trộm cắp công nghệ của BOE đã được xác nhận.

ITC chỉ ra rằng BOE đã chiếm đoạt và sử dụng bí mật thương mại của Samsung Display thông qua việc tuyển dụng nhân viên và các phương thức khác, điều này gây thiệt hại nghiêm trọng cho Samsung. Hình phạt dành cho BOE bao gồm lệnh cấm nhập khẩu tấm nền OLED vào Mỹ và có hiệu lực ngay khi phán quyết được công bố.

Mặc dù các sản phẩm màn hình BOE đã được nhập khẩu và bán tại Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng công ty này sẽ không còn khả năng cạnh tranh, nhường chỗ cho các nhà sản xuất lớn hơn như Samsung Display và LG Display. Theo dự báo, Samsung và LG sẽ hưởng lợi từ phán quyết này khi BOE hiện đang chiếm khoảng 22,7% thị phần tấm nền OLED cỡ nhỏ cho iPhone.

Phán quyết này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai sản xuất và giá cả của iPhone. Hiện tại, 80% iPhone của Apple vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan đang diễn ra, Apple đã cam kết đầu tư 100 tỷ USD để cải thiện hoạt động sản xuất tại Mỹ, nhưng điều này có thể không dẫn đến việc sản xuất iPhone tại Mỹ trong thời gian tới. Mặc dù Apple có thể chỉ răng giá một số phiên bản iPhone 17 ở mức vừa phải, nhưng nếu phán quyết được xác nhận, chi phí mà người tiêu dùng chi cho Apple có thể cao hơn nữa.