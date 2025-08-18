Khác biệt nào giữa bộ sạc Apple và bên thứ ba

Chúng ta thường thấy rằng, nhiều phụ kiện như ốp lưng không mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra, bất kể chúng có phải là hàng chính hãng hay không. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng bộ sạc, như sự khác biệt giữa các bộ sạc Apple và bên thứ ba như thế nào? Liệu có nên đầu tư vào bộ sạc Apple hay không?...

Lý do khiến người dùng đắn đo khi chọn bộ sạc

Rõ ràng, với mức giá chênh lệch lớn, nhiều người sẽ chọn sản phẩm bên thứ ba khi một bộ sạc có thể chỉ tốn khoảng 200.000 đồng, so với khoảng 400.000 đồng của Apple. Hơn nữa, các sản phẩm này thường đa dạng về màu sắc và kiểu dáng.

Chi phí cho bộ sạc chính hãng Apple không phải là rẻ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các lựa chọn bộ sạc rẻ tiền đều tốt. Thực tế, việc sử dụng bộ sạc kém chất lượng có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị khiến người dùng phải chi thêm tiền cho việc thay pin hoặc sửa chữa. Kết quả cuối cùng là chi phí bỏ ra vượt xa số tiền mà người dùng có thể tiết kiệm được khi mua bộ sạc giá rẻ. Điều này đặc biệt đúng khi mua phải bộ sạc nhái.

Nên chọn bộ sạc Apple hay thương hiệu khác?

Mặc dù Apple cung cấp bộ sạc và cáp chính hãng đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết cho iPhone, điều đó không có nghĩa sản phẩm của họ là tốt nhất trên thị trường. Thực tế, nhiều thương hiệu khác như Ugreen, Anker và Belkin cũng cung cấp các bộ sạc đạt chứng nhận tương tự nhưng với chất lượng và giá thành tốt hơn.

Các sản phẩm của những thương hiệu này thường cung cấp độ bền cao, được làm từ vật liệu chất lượng và có khả năng chống quá tải do căng thẳng và nhiệt độ. Điều này giúp chúng có thể hoạt động hiệu quả trong thời gian dài mà không làm hỏng pin của thiết bị.

Điều này khiến nhiều người tìm đến các bộ sạc bên thứ ba.

Nếu đang cân nhắc mua bộ sạc hoặc cáp cho iPhone, hãy tránh xa những sản phẩm giá rẻ trên các trang web như Aliexpress vì chúng có thể gây hại cho pin của iPhone. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những sản phẩm có chứng nhận MFI (Made for iPhone) để đảm bảo an toàn và hiệu suất.

Cuối cùng, nếu đã sẵn sàng chi hơn 20 triệu đồng cho một chiếc iPhone nhưng lại chọn các bộ sạc không đáp ứng tiêu chuẩn chỉ vì muốn tiết kiệm vài trăm nghìn đồng có lẽ không đáng.