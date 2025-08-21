Apple sắp thay đổi cái nhìn về iPhone giá rẻ

Được tiết lộ bởi chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station dựa trên chuỗi cung ứng của Apple, iPhone 17e sẽ sở hữu thiết kế cải tiến và được trang bị chip A19 Bionic mạnh mẽ. Đây là một bước tiến lớn so với tiền nhiệm iPhone 16e, vốn sử dụng thiết kế notch tương tự iPhone 13 và 14, cùng với chip A18 kém mạnh mẽ hơn.

iPhone 17e sẽ mang đến phong cách thiết kế hiện đại thực sự.

Ngoài những cải tiến nói trên, iPhone 17e dự kiến vẫn giữ nguyên kích thước màn hình OLED 6,1 inch với tần số làm mới 60 Hz, camera trước 12 MP hỗ trợ tính năng Face ID, cũng như camera sau 48 MP cho nhu cầu chụp ảnh. Điểm mạnh của thiết bị này sẽ là mức giá cạnh tranh.

Trước đó, iPhone 16e được phát triển dựa trên thiết kế của iPhone 14 mà Apple ra mắt vào năm 2022, do đó iPhone 17e có khả năng sẽ dựa trên thiết kế iPhone 15 ra mắt vào năm 2023. Sự xuất hiện của Dynamic Island và khung viền bo tròn khiến chiếc “iPhone giá rẻ” này trở nên cao cấp và hiện đại hơn nhiều, một sự thay đổi lớn so với suy nghĩ của nhiều người.

Digital Chat Station là nguồn rò rỉ đã có thành tích tốt trong việc đưa tin về Apple. Ông từng dự đoán chính xác rằng iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có cảm biến 48 MP như trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, cũng như thiết kế tấm nền OLED được sử dụng cho màn hình của iPhone 12 ra mắt năm 2020.

Người dùng có thể mong đợi sự xuất hiện của iPhone 17e vào đầu năm sau.

Nói về thời điểm phát hành, các nguồn tin uy tín như Ming-chi Kuo, Mark Gurman và The Elec đều khẳng định rằng iPhone 17e đang trên đà ra mắt vào đầu năm sau.

Với những nâng cấp này, iPhone 17e không chỉ là một lựa chọn hợp lý cho người dùng ngân sách hạn chế mà còn là một sản phẩm đáng mong đợi trong dòng iPhone mới mà Apple giới thiệu vào năm sau.