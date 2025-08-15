Apple làm điều chưa từng có khi phát hành iPhone 17 tại Việt Nam

Nếu thông tin chính xác, điều này có nghĩa Việt Nam đã tăng hạng thứ tự ưu tiên của Apple khi phát hành dòng sản phẩm iPhone của mình. Kết hợp với các rò rỉ gần đây, nhiều khả năng iPhone 17 series sẽ lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19/9, cùng thời điểm với các thị trường như Mỹ hay Singapore.

iPhone 17 series sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới mẻ so với tiền nhiệm.

Các đại diện cho biết họ đang chuẩn bị cho hai kịch bản bán hàng: một là mở bán ngay sau lễ ra mắt, và hai là mở bán trong đợt hai như năm ngoái. Đáng chú ý, phương án mở bán đợt đầu tiên đang được các nhà bán lẻ chú trọng và có thể sẽ được “quyết định trong thời gian tới”.

Trước đó, các nhà mạng của Đức được cho là đã nhận thông báo về lễ ra mắt iPhone 17 series vào ngày thứ Ba, 9/9. Điều này phù hợp với báo cáo từ Apple Insider khi cho biết Apple sẽ tránh tổ chức sự kiện vào ngày 11/9, vốn là ngày tưởng niệm các nạn nhân khủng bố năm 2001 tại Mỹ. Do đó, nhiều khả năng hãng sẽ giới thiệu iPhone 17 series vào ngày 9/9.

Do Apple thường mở bán sản phẩm vào thứ Sáu của tuần kế tiếp sau ngày ra mắt, vì vậy iPhone 17 series có thể sẽ chính thức lên kệ vào ngày 19/9 trong đợt mở bán đầu tiên. Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên Apple mở bán iPhone mới tại Việt Nam ngay trong đợt đầu. Điều này còn đặc biệt hơn khi Apple thường mở bán iPhone mới tại các thị trường có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam hiện chỉ có Apple Store Online.

Hàng chính hãng mở bán ngay ngày lên kệ sẽ giúp người dùng Việt tiết kiệm được khá nhiều tiền thay vì mua hàng xách tay.

Giới kinh doanh cho rằng, việc iPhone 17 series được đẩy nhanh tốc độ mở bán tại Việt Nam không phải bắt nguồn từ cửa hàng Apple Store vật lý mà có thể dựa trên doanh số mà iPhone đạt được tại Việt Nam trong những năm qua.

Được biết, iPhone 15 và 16 đã được bán tại Việt Nam chỉ sau một tuần so với các thị trường hàng đầu thế giới. Điều này đã khiến nhiều người tiêu dùng quyết định chờ đợi để mua hàng chính hãng thay vì chọn hàng xách tay có giá đắt hơn nhiều trong những ngày đầu. Hơn nữa, Việt Nam cũng là một trong những thị trường có doanh số iPhone giai đoạn đầu tăng trưởng mạnh, với doanh thu vượt mức một 1.000 tỷ đồng vào ngày sản phẩm lên kệ.

2025 có thể là năm cuối cùng Apple ra mắt tất cả các phiên bản iPhone cùng lúc, bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và mẫu siêu mỏng iPhone 17 Air. Từ năm sau, hãng sẽ chia thành hai đợt: công bố ba mẫu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và 18 Air vào tháng 9/2026, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt cùng iPhone 18e vào đầu năm 2027. Tương tự, Apple sẽ giới thiệu iPhone 19 Pro, 19 Pro Max, 19 Air và điện thoại gập iPhone Fold vào mùa thu năm 2028, trong khi bản tiêu chuẩn iPhone 19 sẽ được bán vào đầu năm 2028.

Dòng iPhone 17 Pro vẫn tiếp tục sẽ gây sự chú ý với người tiêu dùng Việt.

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có thiết kế mới và trở lại với khung nhôm. Cụm camera vuông sẽ mở rộng thành hình chữ nhật tương tự Google Pixel 9 Pro, với ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến LiDAR sẽ được chuyển sang bên phải và xếp dọc. Bộ đôi này sẽ được trang bị chip A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB và ống kính tele 48 MP. Camera trước cũng sẽ được nâng cấp lên 24 MP, tăng gấp đôi so với thế hệ trước.