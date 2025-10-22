Giá cổ phiếu của Apple đạt mức cao nhất thời đại nhờ iPhone 17 Series

Sau một năm 2025 đầy biến động, giá cổ phiếu của Apple đã vượt qua mức cao kỷ lục mọi thời đại trong phiên giao dịch giữa ngày nhờ doanh số bán ra iPhone 17 mạnh mẽ, bất chấp những trở ngại về thuế quan cùng với những lo ngại về khả năng cạnh tranh của Apple Intelligence.

Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với những động thái mới nhất của Apple về phần cứng và các hành động chính trị. Khả năng tránh được những tác động tiêu cực nhất của thuế quan và chu kỳ ra mắt iPhone 17 tích cực đã đưa cổ phiếu của công ty lên mức cao kỷ lục mới.

Ảnh minh họa.

Tại thời điểm công bố, cổ phiếu AAPL đạt 262,42 USD, tăng 10 USD trong ngày. Mức giá này đã phá vỡ kỷ lục giá đóng cửa trước đó là 259,02 USD và mức đỉnh giao dịch trong ngày là 260,10 USD được thiết lập vào ngày 26/12/2024.

Sự tăng giá cổ phiếu có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm hy vọng rằng việc đóng cửa chính phủ liên bang đang diễn ra sẽ kết thúc và doanh thu cao trong quý 3. Hơn nữa, một báo cáo mới vào sáng thứ Hai tuyên bố, doanh số bán ra iPhone 17 đang ở mức tốt nhất trong nhiều năm qua.

Cổ phiếu Apple đã phục hồi vào cuối năm 2025, bù đắp phần lớn khoản lỗ đầu năm do lo ngại về thuế quan. Những mức tăng trưởng tiếp theo là nhờ nhu cầu iPhone 17 cao và tin đồn về một chu kỳ iPhone 18 mạnh mẽ vào năm 2026.

Ngoài ra, công ty cũng tạm vượt qua những bất ổn chính trị và thương mại. Mặc dù gây tranh cãi nhưng các quyết định của CEO Apple - Tim Cook về cách đối phó với chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp công ty tránh khỏi rắc rối.

Dòng iPhone 17 khá thành công.

Những lo ngại xung quanh sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và vị thế của Apple trong lĩnh vực này cũng đã phần lớn lắng xuống, ít nhất là đối với các nhà đầu tư. Tốc độ chậm chạp của Apple có thể khiến một số người thất vọng nhưng điều này có thể được chứng minh khi Siri được LLM hỗ trợ hoàn toàn ra mắt vào đầu năm 2026.

Những trở ngại toàn cầu cũng trở nên ít đáng lo ngại hơn nhờ chính quyền Donald Trump phản đối mọi quy định liên quan đến các công ty Mỹ. Các khoản tiền phạt và tác động tổng thể vẫn ở mức nhỏ khi Apple đấu tranh với EU, Anh và các cơ quan quản lý khác.

Tất nhiên, "cuộc chiến" lớn nhất chính là chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple. Công ty tiếp tục đa dạng hóa bằng cách chuyển một phần sản xuất từ ​​Trung Quốc sang Ấn Độ và các địa điểm khác.

Áp lực từ Chính quyền Donald Trump cũng phần lớn đã lùi bước trong việc đưa hoạt động sản xuất iPhone, ở mọi quy mô, về Mỹ. Lời hứa của Apple về khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng tại Mỹ đã đủ để kiềm chế nhu cầu đó.

Vì vậy, ngay cả khi mọi thứ vẫn còn bất ổn đối với hầu hết các doanh nghiệp toàn cầu, Apple vẫn giữ vững vị thế của mình. Các nhà đầu tư tự tin rằng "Nhà Táo" sẽ tránh được các vấn đề, chẳng hạn như tăng giá hoặc thiếu hụt sản phẩm, ít nhất là trong ngắn hạn.

Mốc định giá 4 nghìn tỷ đô la của Apple đang ở trong tầm ngắm. Để đạt được mức định giá đó, Apple sẽ phải tăng lên 268,26 đô la.