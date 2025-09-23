Chưa kịp nóng tay, iPhone 17 đã tái hiện nỗi ám ảnh 12 năm về trước

Những báo cáo từ các chủ sở hữu iPhone 17 đầu tiên cho thấy tình trạng này, gợi nhớ đến những “vết xước” mà Apple từng gặp phải trong quá khứ. Điều này có thể ít nhiều ảnh hưởng đến sự hào hứng của người dùng với những chiếc iPhone mới.

Người dùng mua iPhone 17 nên chú ý đến vấn đề mới.

Theo PhoneArena, các cửa hàng Apple tại Hồng Kông, Thượng Hải và London đã nhận được nhiều báo cáo về các mẫu iPhone 17 mới, đặc biệt là phiên bản màu xanh đậm của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, cùng với iPhone Air màu đen, xuất hiện các vết xước chỉ sau vài giờ trưng bày. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì thế hệ mới đánh dấu sự trở lại với lớp vỏ nhôm, vốn được Apple quảng cáo mang lại khả năng chống trầy xước tốt hơn.

Vấn đề này nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên Weibo và X, với nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh về các vết xước xuất hiện trên sản phẩm.

Nỗi ám ảnh iPhone 5 tái hiện

Đối với Apple, những sự cố trong ngày ra mắt có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của sản phẩm, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này.

Sự cố Scuffgate được biết đến lần đầu tiên khi iPhone 5 ra mắt vào năm 2012, cũng liên quan đến các mẫu máy nhôm tối màu dễ trầy xước và để lại ấn tượng không tốt. Ngoài ra, Apple cũng đã trải qua các sự cố như “bendgate” với iPhone 6 và sự cố ăng-ten của iPhone 4.

Một số hình ảnh iPhone 17 tối màu dễ bị trầy xước được chia sẻ trên các mạng xã hội.

Đối thủ của Apple là Samsung cũng quảng cáo độ bền của Galaxy S25 Ultra với các vật liệu như khung titan và kính Corning Gorilla Armor 2, nhưng vẫn gặp phải các báo cáo tương tự về lớp sơn bị bong tróc. Các mẫu Galaxy Z Fold 6 năm ngoái cũng không tránh khỏi vấn đề này, ngay cả khi chúng được làm từ titan thay vì nhôm.

Mặc dù không có điện thoại nào hoàn toàn chống trầy xước, nhưng khi Apple tuyên bố rằng điện thoại mới của họ có lớp hoàn thiện bền hơn, vì vậy sự cố như Scuffgate mới nhất khiến nhiều người cảm thấy ngờ vực về tuyên bố của Apple. Đối với những ai có mẫu máy màu xanh đậm hoặc đen bóng bẩy mới, họ có thể phải lựa chọn giữa việc khoe thiết kế mới và giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu.