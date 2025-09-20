iPhone 17 vẫn “chưa đủ tầm” lôi kéo người dùng iPhone 12?

Dẫu vậy, dựa trên trải nghiệm từ chủ sở hữu iPhone 12 mà Apple ra mắt vào tháng 9/2020, những gì mà iPhone 17 mang lại có thể chưa đủ thuyết phục nâng cấp ngay mà có thể chờ thêm ít nhất một năm nữa. Vậy lý do cho điều này là như thế nào?

iPhone 12 là chiếc smartphone khá tốt cho nhu cầu thông thường.

Câu trả lời rất đơn giản: iPhone 12 vẫn là smartphone hoạt động tốt với pin bền bỉ (đặc biệt nếu đã thay pin mới), ngay cả khi màn hình có thể bị nứt nhẹ. Hơn nữa, điện thoại vẫn có thể chạy hệ điều hành mới nhất của Apple, iOS 26.

Như đã biết, một trong những lý do khiến nhiều người dùng iPhone cũ không muốn nâng cấp do chúng vẫn nhận được bản cập nhật mới, ở đây là iOS 26. Điều này cho phép người dùng tiếp cận nhiều tính năng mới mà không cần phải sở hữu thiết bị mới nhất.

Hệ điều hành đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng, và Apple thường cung cấp hỗ trợ phần mềm trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 năm. Việc iPhone 12 vẫn còn hỗ trợ iOS 26, thậm chí có thể là iOS 27, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thêm một thời gian.

Điện thoại cũng hỗ trợ ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới nhờ iOS 26.

Bên cạnh đó, phần cứng iPhone ngày càng bền bỉ hơn. Mặc dù iPhone 17 có nhiều nâng cấp ấn tượng như màn hình ProMotion 120Hz và chip A19, người dùng thông thường có thể không cần đến những tính năng này. Họ vẫn có thể chụp những bức ảnh đẹp với camera kép 12 MP của iPhone 12 mà không gặp vấn đề gì.

Ngay cả khi người dùng không quan tâm đến iPhone 17 mà chuyển sang iPhone Air siêu mỏng với thiết kế ấn tượng, điều này cũng không quá hấp dẫn. Được bán với giá khởi điểm 31,99 triệu đồng không hề rẻ, tuy nhiên iPhone Air lại chỉ có camera đơn 48 MP, điều này không phù hợp cho những người yêu thích chụp ảnh đa dạng.

Cuối cùng, trong trường hợp muốn trải nghiệm tất cả các tính năng mới nhất của iOS 26, người dùng iPhone 12 sẽ phải chấp nhận chuyển sang các mẫu iPhone mới hơn với chip A17 Pro trở lên. Điều này có nghĩa là những người sử dụng iPhone cũ hơn sẽ không thể truy cập vào các tính năng hấp dẫn như AutoMix trong Apple Music hay Genmoji do AI tạo ra.

iPhone 17 tốt, nhưng chưa đủ để lôi kéo mọi người dùng iPhone cũ nâng cấp.

Tóm lại, mặc dù iPhone 17 là một bản nâng cấp đáng giá, việc người dùng iPhone 12 quyết định giữ lại thiết bị của mình thêm một thời gian nữa là hoàn toàn có thể. Với độ bền và hiệu suất hiện tại, chiếc điện thoại này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của những người dùng chỉ cần một iPhone phục vụ các nhiệm vụ đơn giản.