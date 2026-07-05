Caviar ra mắt bộ sưu tập siêu sang cho iPhone gập, giá tới hơn 400 triệu đồng

Apple chưa chính thức xác nhận về việc phát triển mẫu iPhone màn hình gập, nhưng hãng độ cao cấp Caviar đã sẵn sàng cho sự ra mắt của sản phẩm này. Dựa vào những tin đồn từ chuỗi cung ứng và hình ảnh rò rỉ, Caviar đã công bố bộ sưu tập “Flagship” mới với tên gọi tạm thời là iPhone Ultra.

Bộ sưu tập này bao gồm bốn mẫu khác nhau, mỗi mẫu chỉ được sản xuất giới hạn 19 chiếc. Caviar cho biết các thiết kế nhằm khắc phục nhược điểm về bảng màu hạn chế mà Apple thường áp dụng cho các thiết bị cao cấp. Tất cả bốn mẫu đều có logo Apple 3D nổi bật tích hợp ở mặt sau.

Mẫu cơ bản nhất, mang tên Titan, có giá 13.840 USD (khoảng 363,9 triệu đồng), với thân máy bằng titan phủ PVD màu đen và da cá sấu màu đen. Phiên bản Dark Cherry cao cấp hơn có giá 14.270 USD (khoảng 375 triệu đồng), kết hợp da cá sấu màu tím rượu vang và các chi tiết mạ vàng 24K, nhằm đón đầu những tin đồn về bảng màu của dòng iPhone 18 Pro sắp ra mắt.

Mẫu Silver có giá 15.270 USD (khoảng 401,5 triệu đồng), sử dụng bạc nguyên chất cho phần trên, trong khi vẫn giữ tay cầm bằng da cá sấu đen và logo Apple bằng bạc. Mẫu đắt nhất, Gold, có giá 15.560 USD (khoảng 409 triệu đồng), với mặt lưng bằng vật liệu composite sợi carbon dệt chỉ vàng, khung mạ vàng 24 karat và logo Apple 3D được đúc từ vàng nguyên khối 18 karat. Thiết kế này cũng được Caviar cho biết là để kỷ niệm 50 năm thành lập Apple.

Hiện tại, Caviar đang nhận đơn đặt hàng cho bộ sưu tập này trên trang web của mình. Trước đó, hãng cũng vừa ra mắt một loạt ốp lưng từ tính dành cho iPhone 17 Pro Max, bao gồm cả phiên bản cao cấp với vật liệu từ hóa thạch khủng long T-Rex thật.