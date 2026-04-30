Caviar ra mắt iPhone 17 Pro nạm vàng và kim cương, giá tới hơn 500 triệu đồng

Caviar vừa ra mắt bộ sưu tập mới mang tên Rose Collection, bao gồm các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max tùy chỉnh với thiết kế nổi bật màu hồng nhạt. Thương hiệu cao cấp này hướng đến những khách hàng yêu thích sự độc quyền, phong cách và sang trọng.

Giá của bộ sưu tập dao động từ 8.200 đến 20.270 USD (khoảng 216 triệu đến 534 triệu đồng), biến nó thành một trong những sản phẩm cao cấp nhất trong lĩnh vực công nghệ.

Bộ sưu tập Rose bao gồm bốn thiết kế độc đáo: Sex and the City, Pink Lotus, Queen of Thorns và Ophelia, mỗi mẫu đều mang một chủ đề riêng, lấy cảm hứng từ sự nữ tính, thời trang và sang trọng.

Mẫu đầu tiên, Sex and the City, có giá khởi điểm 8.840 USD (khoảng 232,9 triệu đồng). Thiết kế này kết hợp thân máy màu hồng với họa tiết giày cao gót và logo Apple 3D làm từ vàng 18K, phản ánh phong cách thành thị và sự tự tin. Caviar chỉ sản xuất 99 chiếc cho mẫu này.

Mẫu Pink Lotus là mẫu đắt nhất trong bộ sưu tập, với giá khởi điểm 20.270 USD (khoảng 534 triệu đồng). Sản phẩm này được chế tác từ vàng 999 mạ trên khung đồng hồ, đính 84 viên kim cương tự nhiên và các chi tiết khảm xà cừ. Lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa phương Đông, chỉ có 14 chiếc được sản xuất.

Mẫu Queen of Thorns mang đậm tính lãng mạn và thanh lịch, lấy cảm hứng từ thẩm mỹ Art Nouveau của Alphonse Mucha. Thiết kế này có giá khởi điểm 8.200 USD (khoảng 216 triệu đồng) và cũng được giới hạn 99 chiếc, với hoạ tiết bông hồng và logo Apple mạ vàng 999.

Cuối cùng, mẫu Ophelia có giá khởi điểm 10.270 USD (khoảng 270,6 triệu đồng), được thiết kế với các chi tiết mạ vàng, da bê cao cấp và men hồng nhạt. Tên gọi của mẫu này được lấy từ nhân vật trong tác phẩm của Shakespeare, phản ánh vẻ đẹp tinh tế và nguồn cảm hứng thi ca. Caviar chỉ sản xuất 19 chiếc cho mẫu Ophelia.

Tất cả các mẫu trong bộ sưu tập Rose đều đi kèm với bao bì cao cấp, bao gồm hộp đựng và chìa khóa mạ vàng 24K.