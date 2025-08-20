Caviar ra mắt iPhone 17 Pro sang chảnh, giá đến 289 triệu đồng

Bộ sưu tập này bao gồm ba mẫu iPhone độc đáo lấy cảm hứng thiết kế từ vũ khí, kết hợp giữa các chi tiết cơ khí và vật liệu cao cấp. Sản phẩm hiện có sẵn cho cả dòng iPhone 16 Pro và dòng iPhone 17 Pro mà Apple sắp ra mắt.

Tùy chọn Russian Roulette.

Đầu tiên là tùy chọn cao cấp Russian Roulette nổi bật với một ổ quay cơ học tích hợp ở mặt sau, đi kèm với một hộp đạn vàng duy nhất. Người dùng có thể xoay ổ quay mà không lo ngại về sự an toàn. Thiết bị được trang trí bằng các chi tiết chạm khắc vàng và bạc, lấy cảm hứng từ các chi tiết súng ống cao cấp, trên thân máy làm từ titan. Sản phẩm này chỉ được sản xuất giới hạn 19 chiếc trên toàn thế giới.

Tùy chọn Die Hard.

Phiên bản Die Hard với một khẩu súng lục Beretta 92 thu nhỏ được khắc nổi trên thân máy titan. Thiết kế của mẫu này bao gồm phần báng cầm bằng gỗ óc chó và cấu trúc titan hàng không với các chi tiết khắc đặc biệt. Phiên bản này cũng có số lượng giới hạn là 20 chiếc, tương đương số lượng đạn mà khẩu Beretta 92 thật có thể chứa.

Tùy chọn The Predator.

Cuối cùng, phiên bản The Predator được lấy cảm hứng từ chiếc dao rựa sinh tồn trong bộ phim năm 1987. Mẫu điện thoại này sử dụng chất liệu titan phủ PVD đen và được khắc họa tiết thực vật. Giống như Russian Roulette, sản phẩm này cũng chỉ có 19 chiếc được sản xuất.

Caviar đã công bố giá cho cả hai thế hệ iPhone. Đối với dòng iPhone 16 Pro với bộ nhớ 128 GB, giá của mẫu Predator là 8.410 USD (221 triệu đồng), Die Hard là 8.840 USD (232 triệu đồng) và Russian Roulette là 9.990 USD (263 triệu đồng). Các phiên bản iPhone 17 Pro sắp ra mắt sẽ có giá cao hơn, với The Predator có giá 9.410 USD (247,6 triệu đồng), Die Hard là 9.845 USD (259 triệu đồng) và cao cấp nhất Russian Roulette có giá 10.985 USD (289 triệu đồng) cho cùng cấu hình 128 GB.

Dòng sản phẩm này có giá lên đến 289 triệu đồng.

Bộ sưu tập hiện đã có sẵn cho dòng iPhone 16 Pro và đang nhận đơn đặt hàng trước cho các phiên bản iPhone 17 Pro, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 sau sự kiện của Apple. Mỗi mẫu đều đi kèm với hộp đựng đặc trưng của Caviar, bao gồm một đồng xu sưu tầm và chìa khóa nghi lễ.