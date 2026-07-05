World Cup 2026: Dân mạng lên án Paraguay "đá bóng như đấu võ" trong trận gặp Pháp

Vòng 1/8 World Cup 2026 đọng lại không chỉ chiến thắng 1 - 0 của tuyển Pháp trước Paraguay, mà còn ở cách chơi quyết liệt, thậm chí bị nhiều người nhận xét là "đá bóng như đấu võ" của đại diện Nam Mỹ. Hiện, trận đấu đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Theo đó, Paraguay liên tục áp sát quyết liệt, phạm lỗi chiến thuật và không ngần ngại sử dụng các tiểu xảo để ngăn cản những pha lên bóng của tuyển Pháp. Cao trào đến ở tình huống đội bóng áo lam được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định Désiré Doué bị phạm lỗi trong vòng cấm, mà Mbappe đã thực hiện thành công.

Ngay sau trận, nhiều người hâm mộ chia sẻ lại hình ảnh các cầu thủ Paraguay vây quanh Ousmane Dembele khi trọng tài vừa chỉ tay vào chấm 11m. Dembele ôm bóng đứng trên chấm phạt đền nhằm bảo vệ vị trí đá phạt và đánh lạc hướng đối phương, trước khi bất ngờ trao bóng lại cho Mbappe thực hiện cú sút quyết định.

Một bài viết thu hút nhiều lượt tương tác bình luận: "Có tới 6 cầu thủ Paraguay vây lấy Dembele. Một người còn liên tục dùng chân giẫm lên chấm phạt đền nhằm phá mặt cỏ. Cuối cùng họ vẫn không thể ngăn Mbappe ghi bàn".

Nhiều khán giả cũng đặc biệt chỉ trích việc các cầu thủ Paraguay liên tục gây áp lực tâm lý, tranh cãi với trọng tài và thực hiện nhiều pha va chạm quyết liệt nhưng không phải nhận thẻ vàng nhội Do đó, công tác điều hành của trọng tài cũng trở thành chủ đề gây tranh luận sau tiếng còi mãn cuộc.

Facebooker Lê Minh Quân viết: "Đá bóng mà cứ tưởng xem MMA. Va chạm, kéo người, khiêu khích rồi câu giờ liên tục".

"Paraguay đá rắn thì không lạ, nhưng trận này quá nhiều tiểu xảo. Ngay cả lúc Pháp chuẩn bị đá phạt đền cũng tìm mọi cách phá", tài khoản Facebook Tâm Trần bình luận.

Ở chiều ngược lại, Mbappe và các đồng đội được khen ngợi vì giữ được sự bình tĩnh trong bầu không khí đầy căng thẳng. Một khoảnh khắc khác cũng lan truyền mạnh sau trận khi thủ môn Orlando Gill chủ động tiến đến định bắt tay Mbappe, nhưng tiền đạo người Pháp mải hướng lên khán đài ăn mừng nên không để ý và tiếp tục bước đi. Nhiều CĐV cho rằng đó là cái kết phù hợp sau màn trình diễn đầy tiểu xảo của Paraguay.

Dù trận đấu diễn ra với rất nhiều tranh cãi, điều quan trọng nhất với tuyển Pháp vẫn là tấm vé vào tứ kết. Còn với Paraguay, hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026 khép lại trong sự tiếc nuối, đồng thời để lại không ít tranh luận về lối chơi bị đông đảo người hâm mộ ví như "đấu võ hơn đá bóng".

"Mưa tiểu xảo".

Kỳ lạ về công tác trọng tài.

Paraguay 0 thẻ vàng, khó hiểu!?

Hành động xấu xí của Paraguay.

Tình huống được nhắc nhiều.

Tiểu xảo không thoát khỏi bàn thua.

Nụ cười nhận mưa lời khen của Mbappe.

Mbappe không bắt tay thủ môn đội bạn_