Caviar ra mắt bộ sưu tập iPhone 17 Pro xa xỉ giá từ 259 triệu đồng

Caviar, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm công nghệ xa xỉ, vừa ra mắt bộ sưu tập điện thoại mới lấy cảm hứng từ văn hóa và tinh thần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Mẫu điện thoại nổi bật nhất trong bộ sưu tập là Spirit of UAE, được thiết kế dựa trên nền tảng iPhone 17 Pro/Pro Max, nhằm phục vụ cho những khách hàng yêu thích các giá trị truyền thống của UAE.

Spirit of UAE gây ấn tượng với hình ảnh Tổng thống UAE cầm bản đồ các Tiểu vương quốc, biểu trưng cho sự đoàn kết và quan tâm của quốc gia. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ một bức ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội UAE. Điểm nhấn của sản phẩm là bản đồ được chế tác từ vàng 18 karat, trong khi trang phục trắng của Tổng thống được tái hiện bằng men sứ cao cấp. Mẫu iPhone 17 Pro 256GB này có giá 10.770 USD (khoảng 282 triệu đồng).

Ngoài Spirit of UAE, Caviar còn giới thiệu hai mẫu điện thoại khác trong bộ sưu tập. Mẫu Falcon, dựa trên Samsung Galaxy S26 Ultra, nổi bật với hình chim ưng đang bay được chạm nổi trên nền sợi carbon kết hợp các chi tiết mạ vàng. Giá bán của phiên bản Falcon sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Mẫu thứ ba, Dubai Edition, cũng sử dụng nền tảng iPhone 17 Pro và lấy cảm hứng từ đường chân trời nổi tiếng của Dubai. Thiết bị này sở hữu hình chạm nổi 3D các công trình biểu tượng như Burj Khalifa, được chế tác từ hợp kim quý và phủ vàng hồng 24 karat. Phần thân máy được làm từ titanium tiêu chuẩn hàng không với lớp phủ PVD màu đen. Phiên bản Dubai Edition có giá 9.910 USD (khoảng 259 triệu đồng) và chỉ sản xuất giới hạn 19 chiếc.