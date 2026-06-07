Caviar ra mắt iPhone 17 Pro Max có ngăn riêng cất đồng hồ Thụy Sĩ, giá tới 5,6 tỷ đồng

Caviar, thương hiệu nổi tiếng chuyên tùy chỉnh các thiết bị của Apple cùng nhiều hãng điện thoại khác bằng những vật liệu độc đáo, vừa cho ra mắt bộ sưu tập mới mang tên "Masters of Time". Bộ sưu tập này bao gồm các thiết bị iPhone 17 Pro Max được thiết kế đặc biệt để tích hợp những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp ở mặt lưng.

Thay vì chỉ dán đồng hồ lên điện thoại, Caviar đã phát triển một hệ thống gắn kết tháo lắp nhanh có tên gọi "Watch Vault". Hệ thống này sử dụng một vòng ren ngắn để khóa đồng hồ vào mặt sau của điện thoại mà không cần dụng cụ. Người dùng chỉ cần xoay cần gạt để tháo đồng hồ ra và có thể gắn nó vào dây đeo tiêu chuẩn để đeo lên cổ tay.

Bên trong khoang gắn đồng hồ được lót bằng một lớp vật liệu bảo vệ mềm nhằm tránh làm trầy xước vỏ đồng hồ kim loại. Nếu người dùng chọn đeo đồng hồ thay vì để trong điện thoại, Caviar cung cấp một tấm kim loại trang trí, như tấm bạc khắc hình kính thiên văn, để che lỗ trống trên điện thoại.

Bộ sưu tập "Masters of Time" ra mắt với hai phiên bản giới hạn. Mẫu đầu tiên, Celestial, được chế tác từ chiếc Patek Philippe Celestial, với thân máy làm từ vàng trắng 18 karat, men xanh lam, kim cương và một mảnh thiên thạch Muonionalusta. Mẫu thứ hai, Portugieser, sử dụng đồng hồ IWC Portugieser Tourbillon Mystère Squelette, với khung máy bằng vàng trắng, được khắc thủ công và kết hợp kim cương trắng cùng sapphire cam, tôn lên vẻ đẹp của bộ máy tourbillon.

Caviar cũng đang trưng bày các thiết kế ý tưởng cho những phiên bản có thể chứa đồng hồ Jacob & Co. Casino Tourbillon và Rolex Sky-Dweller. Đặc biệt, nếu người dùng sở hữu một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có đường kính vỏ từ 42 đến 44mm, công ty sẽ chế tác khung vỏ riêng phù hợp với thiết bị đó.

Mức giá của bộ sưu tập này cũng phản ánh sự xa xỉ mà Caviar hướng đến. Phiên bản Celestial bằng vàng trắng có giá 215.360 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng), trong khi phiên bản bằng titan dành cho đồng hồ Omega có giá khởi điểm từ 49.640 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng).