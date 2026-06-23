Loạt G-Shock mới của Casio gây chú ý với thiết kế ngụy trang pha sắc vàng

Bộ sưu tập này đã được ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào đầu tháng này với tổng cộng 6 mẫu, tuy nhiên phiên bản dành cho Mỹ chỉ giới hạn ở 4 mẫu cụ thể. Đặc biệt, khi mua hàng, khách hàng sẽ nhận được một bao đựng họa tiết rằn ri miễn phí.

Điểm nhấn thiết kế của cả 4 mẫu đồng hồ G-Shock lần này là họa tiết rằn ri màu xanh lá cây, được in trên dây đeo và viền nhựa, cùng với logo G-mark ẩn trong thiết kế. Mặc dù có sự thay đổi về mặt thẩm mỹ, cả 4 mẫu vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của dòng G-Shock, bao gồm khả năng chống sốc và chống nước ở độ sâu 200 mét.

Mẫu đồng hồ cơ bản trong dòng sản phẩm mới tại Mỹ là DW-6900CMG-3, có giá 145 USD (3,82 triệu đồng). Mẫu này sử dụng kiểu dáng kỹ thuật số 6900 cổ điển với vỏ và viền bằng nhựa tiêu chuẩn. Đồng hồ có chức năng bấm giờ 1/100 giây, hẹn giờ đếm ngược, báo thức đa chức năng và đèn nền LED, sử dụng pin CR2016 với tuổi thọ ước tính khoảng 5 năm.

Mẫu GA-700CMG-3A, có giá 165 USD (4,34 triệu đồng), là một chiếc đồng hồ lai giữa analog và kỹ thuật số. Với đường kính 57,5mm, mẫu này có lớp mạ vàng trên mặt số và kim, cùng chức năng hiển thị giờ thế giới trên 31 múi giờ và tính năng dịch chuyển kim để tạm thời di chuyển kim analog ra khỏi màn hình kỹ thuật số.

Có giá 210 USD (5,27 triệu đồng), GA-V01CMG-3A cũng là một mẫu đồng hồ analog-digital, nhưng nổi bật với thời lượng pin dài hơn, sử dụng pin CR2025 có tuổi thọ khoảng 10 năm. Mẫu này còn được trang bị hệ thống đèn LED kép để chiếu sáng riêng biệt cho cả mặt đồng hồ analog và màn hình hiển thị kỹ thuật số.

Cuối cùng, với giá 280 USD (7,37 triệu đồng), GM-6900CMG-3 là mẫu đắt nhất trong dòng sản phẩm. Mặc dù có chức năng kỹ thuật số và thời lượng pin 5 năm giống như DW-6900, mẫu này được trang bị viền thép không gỉ thay cho viền nhựa tiêu chuẩn. Viền kim loại được hoàn thiện bằng nhiều kỹ thuật đánh bóng, phủ lớp mạ ion màu vàng và khắc laser họa tiết ngụy trang trực tiếp lên kim loại.

Cả 4 mẫu đồng hồ hiện đã có mặt trên trang web của Casio và các kênh bán lẻ thông thường.