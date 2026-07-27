Cảnh báo 5 thói quen tai hại làm giảm tuổi thọ TV OLED

TV OLED mang lại chất lượng hiển thị vượt trội nhưng lại đòi hỏi chế độ chăm sóc vô cùng khắt khe. Nếu không thay đổi các thói quen sử dụng sai lầm, chiếc TV đắt giá của bạn rất dễ gặp hư hỏng và giảm tuổi thọ nhanh chóng.

1. Để hình ảnh tĩnh hiển thị liên tục trong nhiều giờ

Màn hình OLED sử dụng hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng và chúng có tốc độ hao mòn không giống nhau. Việc để một kênh truyền hình hoặc tựa game có giao diện cố định quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ lưu ảnh. Hiện tượng burn-in này là cơn ác mộng lớn nhất vì nó tạo ra các vết mờ vĩnh viễn trên màn hình. Các điểm ảnh tại vị trí hiển thị tĩnh sẽ bị suy giảm chất lượng nhanh hơn các vùng xung quanh.

Hình minh họa TV OLED.

Để phòng ngừa, người dùng nên tránh duy trì một nội dung tĩnh trong nhiều giờ liên tục. Hãy chủ động bật các tính năng bảo vệ tích hợp sẵn trên thiết bị như Screen Shift để dịch chuyển nhẹ hình ảnh. Công nghệ Pixel Refresher cũng rất quan trọng khi giúp phân bổ lại mức độ hao mòn giữa các điểm ảnh. Việc kết hợp các tính năng này sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro xuất hiện vết lưu ảnh.

2. Dùng tay kẹp hoặc bóp vào phần màn hình mỏng

Tấm nền OLED mỏng hơn nhiều so với TV LED thông thường do loại bỏ hoàn toàn lớp đèn nền. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài sang trọng nhưng cũng khiến màn hình trở nên mỏng manh và dễ tổn thương. Nhiều người có thói quen dùng ngón tay bóp hoặc kẹp chặt mặt kính khi nâng thiết bị. Các điểm lực tập trung này có thể gây tác động cơ học làm hỏng cấu trúc điểm ảnh bên trong.

Khi cần vệ sinh hay di chuyển, bạn tuyệt đối không đặt úp TV lên các bề mặt gồ ghề. Hãy luôn nhấc thiết bị bằng cách bám vào phần chân đế hoặc các cạnh dưới dày dặn hơn. Người dùng cũng nên giữ lại thùng hộp cùng lớp xốp đúc nguyên bản để phục vụ di chuyển xa. Trong trường hợp mất hộp, hãy bọc màn hình bằng vải mềm hoặc xốp hơi trước khi đặt nằm.

3. Thường xuyên rút phích cắm điện của TV

Tắt TV bằng cách rút phích cắm hoặc ngắt ổ chuyền nhằm tiết kiệm điện là thói quen rất phổ biến. Tuy nhiên, hành động này làm gián đoạn chu kỳ bù điểm ảnh tự động vốn âm thầm hoạt động ở chế độ chờ. Quy trình này đóng vai trò cốt lõi giúp thiết bị cân bằng độ hao mòn và ngăn ngừa hiện tượng burn-in. Việc ngắt nguồn đột ngột khiến hệ thống không thể hoàn tất quá trình bảo vệ quan trọng này.

Lượng điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ của TV đạt chuẩn chỉ dưới mức 1W rất nhỏ bé. Mức tiêu thụ này hoàn toàn không đáng kể so với công suất hoạt động từ 120W đến 170W của máy. Số tiền tiết kiệm được từ việc rút phích cắm chỉ khoảng vài nghìn đồng nhưng lại mang rủi ro hỏng màn hình. Do đó, bạn nên luôn để TV ở chế độ chờ và chỉ bật tắt bằng điều khiển từ xa.

4. Duy trì độ sáng màn hình ở mức tối đa liên tục

Độ sáng cao giúp hình ảnh hiển thị sống động hơn nhưng lại đẩy nhanh tốc độ xuống cấp của tấm nền. Khi hoạt động hết công suất, các hợp chất phát sáng hữu cơ phải tiêu tốn nhiều năng lượng và tỏa nhiều nhiệt. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và dòng điện mạnh trong thời gian dài sẽ làm giảm tuổi thọ thiết bị. Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện hiện tượng burn-in sớm hơn dự kiến.

Người dùng nên tạo thói quen điều chỉnh độ sáng linh hoạt theo điều kiện ánh sáng thực tế của phòng. Hãy chủ động hạ độ sáng vào ban đêm hoặc khi xem phim trong không gian tối để bảo vệ điểm ảnh. Việc bật tính năng cảm biến ánh sáng tự động cũng là giải pháp tiện lợi được nhà sản xuất khuyến nghị. Bạn chỉ nên đẩy độ sáng lên mức tối đa khi thực sự cần thiết trong các hoàn cảnh cụ thể.

Hình minh họa TV OLED.

5. Bố trí TV OLED trong không gian có ánh sáng quá mạnh

Màn hình OLED nổi tiếng với độ tương phản tuyệt đối nhờ khả năng tắt hoàn toàn từng điểm ảnh độc lập. Tuy nhiên, ưu điểm này sẽ bị dập tắt hoàn toàn nếu đặt thiết bị trong phòng có ánh sáng mạnh. Ánh sáng môi trường chiếu vào sẽ làm tăng độ sáng vùng đen, khiến hình ảnh bị mờ xám nhạt nhòa. Chiều sâu và ranh giới giữa các vùng sáng tối cũng bị suy giảm rõ rệt.

Bề mặt phản quang của tấm nền OLED cũng khiến ánh sáng từ cửa sổ hay đèn trần phản chiếu ngược lại. Tình trạng này làm màu sắc bị nhạt nhòa và mất đi độ rực rỡ vốn có của nội dung. Để tối ưu trải nghiệm, TV nên được đặt trong phòng có ánh sáng kiểm soát tốt như dùng rèm che. Nếu không thể thay đổi ánh sáng phòng, người dùng nên xem xét các công nghệ màn hình khác phù hợp hơn.