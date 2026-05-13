LG công bố loạt TV AI mới, có OLED dán tường và Micro RGB lần đầu xuất hiện

Sau khi "nhá hàng" tại CES 2026, LG vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm TV AI mới của hãng, gồm TV OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và công nghệ không dây; Micro RGB evo AI lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc; QNED evo AI MiniLED với nhiều lựa chọn kích thước, lên đến 115 inch; và các dòng Nano4K UHD AI kích thước lớn lên đến 98 inch.

TV OLED evo AI W6 dán tường.

Trong đó, OLED evo AI W6 đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường với màn hình siêu mỏng khoảng 9,9mm. Để đạt được độ mỏng ấn tượng này, LG đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống linh kiện, bao gồm cả hệ thống loa, vào bên trong màn hình.

W6 tích hợp công nghệ truyền tải không dây hình ảnh và âm thanh chất lượng cao lên đến 4K 165Hz với Zero Connect Box. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland cho khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc trong các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

TV OLED evo AI W6 mỏng 9,9mm.

Các dòng OLED evo AI G6, C6 và evo B6 có nhiều lựa chọn kích thước từ 48 đến 97 inch. Công nghệ Hyper Radiant Color Technology trên các dòng OLED evo được quảng cáo là mang đến độ sáng vượt trội, khả năng chống phản chiếu, màu đen sâu đặc trưng và khả năng tối ưu hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Dải sản phẩm được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước, góp phần tối ưu chất lượng hiển thị, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực.

Nhà sản xuất cũng tối ưu trải nghiệm gaming trên OLED với tần số quét lên đến 165Hz, mở rộng trải nghiệm Cloud Gaming với chất lượng hình ảnh 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ siêu thấp dưới 2,5ms. Các dòng OLED evo AI đồng thời đạt các chứng nhận quốc tế về bảo vệ mắt, hạn chế ánh sáng xanh, chống nhấp.

Dịp này, hệ sinh thái giải trí tại gia của LG còn được mở rộng với TV Micro RGB evo AI kích thước 100 inch, một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra với hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương.

Ngoài Micro RGB evo AI, hãng công nghệ Hàn Quốc còn giới thiệu dải sản phẩm Mini RGB evo AI với các kích thước 75 và 86 inch.

Ở dải sản phẩm QNED năm nay, họ mở rộng toàn bộ danh mục TV QNED evo AI MiniLED 2026. Dải sản phẩm bao gồm QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước từ 43 inch đến màn hình siêu lớn 115 inch.

Microsoft Copilot và Gemini cùng xuất hiện

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, hãng tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS. Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo là Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

- AI Voice ID giúp nhận diện người dùng bằng giọng nói, từ đó cá nhân hóa giao diện trang chủ, đề xuất nội dung và các tiện ích theo từng thành viên trong gia đình.

- AI Concierge tiếp tục được nâng cấp để không chỉ gợi ý theo từ khóa, mà còn tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung người dùng đang xem hoặc chương trình đang diễn ra cùng thời điểm.

- AI Chatbot tự động phát hiện lỗi của TV và gợi ý lựa chọn xử lý cho người dùng.

- Các ứng dụng AI tạo sinh trên TV cho phép người dùng tạo nội dung theo sở thích cá nhân ngay trên màn hình lớn.