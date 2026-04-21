Những “quy tắc ngầm” người dùng không biết về TV OLED

Mặc dù các công nghệ MicroLED và RGB mini-LED đang nổi lên như những đối thủ tiềm năng, nhưng ở thời điểm hiện tại, OLED vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ vào độ tương phản và độ chính xác màu sắc vượt trội. Nội dung HDR trên màn hình OLED mang đến hình ảnh sống động, yếu tố mà ngay cả QLED cũng khó có thể sánh kịp.

Tuy nhiên, nếu đang cân nhắc mua chiếc TV OLED đầu tiên, có một số điểm mà người dùng cần lưu ý. Một số vấn đề phát sinh từ bản chất của công nghệ, trong khi những vấn đề khác liên quan đến cách các nhà sản xuất triển khai công nghệ này. Hiểu được các “quy tắc ngầm” dưới đây đối với TV OLED, người dùng được cho là sẽ có kiến thức tốt hơn trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Thời gian tạm dừng hoạt động

Một trong những điểm yếu lớn nhất của OLED là lớp phát quang điện hữu cơ. Mặc dù TV OLED có tuổi thọ cao hơn TV LCD, nhưng vật liệu hữu cơ dễ bị phân hủy hơn. Để kéo dài tuổi thọ, các nhà sản xuất đã áp dụng nhiều biện pháp, như dịch chuyển điểm ảnh để cho phép một số điểm ảnh được nghỉ ngơi. Chức năng điều chỉnh độ sáng logo cũng giúp giảm cường độ sáng của các đối tượng tĩnh, tránh hiện tượng lưu ảnh.

Quá trình làm mới điểm ảnh là một yếu tố quan trọng khác. Mặc dù người dùng có thể kích hoạt quá trình này thủ công, nhưng thường thì nó diễn ra tự động và TV sẽ không thể sử dụng trong thời gian này. Thời gian làm mới thường kéo dài từ 5 đến 10 phút, diễn ra sau vài giờ sử dụng. Hiếm khi, TV có thể bước vào chu kỳ làm mới sâu kéo dài khoảng 1 giờ, điều chỉ xảy ra sau nhiều giờ sử dụng tích lũy.

Độ sáng thấp hơn so với các công nghệ khác

Trong khi TV OLED mang lại trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời, độ sáng tối đa của chúng thường thấp hơn so với các loại tấm nền khác. Một chiếc OLED trung bình có thể đạt độ sáng tối đa từ 200 đến 400 nits, trong khi QLED và mini-LED có thể đạt từ 500 đến 1.000 nits. Để tận dụng tối đa TV OLED, người dùng nên xem trong phòng tối hoặc có rèm cửa kéo kín.

HDR không phải lúc nào cũng tuyệt vời như mong đợi

Đã có nhiều lời quảng cáo tập trung vào việc HDR (dải động cao) là một trong những điểm mạnh của OLED, tuy nhiên không phải lúc nào cũng mang lại trải nghiệm hoàn hảo. Sự khác biệt giữa QLED và mini-LED có thể không lớn như nhiều người nghĩ do các nhà sản xuất đã cải thiện đáng kể độ tương phản màu đen của màn hình LCD. Hơn nữa, định dạng HDR cũng đóng vai trò quan trọng khi nhiều video vẫn sử dụng HDR10, có thể không tối ưu cho mọi cảnh.

Hạn chế “màn hình mờ”

Trong khi nhiều TV mới xuất hiện với thiết kế nghệ thuật kèm tính năng màn hình mờ, tùy chọn này gần như không tồn tại trong thế giới TV OLED. Mặc dù màn hình bóng có thể phản chiếu nhiều hơn, tuy nhiên nó cũng mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động hơn. Nếu người dùng muốn tận dụng tối đa tiềm năng của OLED, màn hình bóng vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn chung, TV OLED mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời nhưng cũng đi kèm với một số điểm cần lưu ý. Hiểu rõ những đặc điểm này sẽ giúp người dùng có quyết định đúng đắn khi chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.