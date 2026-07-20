Máy hút bụi lau nhà có lực "khủng" 28.000Pa, mỏng dưới 10cm

Máy hút bụi lau nhà không còn đơn thuần là thiết bị làm sạch mà đang dần thay thế cây lau nhà truyền thống trong nhiều gia đình. H16 FlexReach là một trong những mẫu máy mới của Dreame với điểm nhấn nằm ở thiết kế mỏng có thể luồn gầm thấp, lực hút 28.000Pa cùng hàng loạt công nghệ tự làm sạch.

Dreame H16 FlexReach.

Thiết kế

Điểm tạo khác biệt rõ nhất của Dreame H16 FlexReach nằm ở khả năng ngả phẳng 180 độ. Khi đặt máy nằm sát sàn, phần thân chỉ còn cao khoảng 9,85cm nên dễ dàng đưa vào gầm sofa, gầm giường hay tủ thấp mà nhiều mẫu máy hút bụi lau nhà khác phải chào thua. Quan trọng là lực hút gần như không bị suy giảm khi máy hoạt động ở tư thế này nên việc vệ sinh các khu vực khuất trở nên thuận tiện hơn.

Trong quá trình sử dụng, hệ thống trợ lực GlideWheel cũng mang lại trải nghiệm tích cực. Bánh xe phía sau tự điều chỉnh lực kéo theo chuyển động của người dùng, giúp việc đẩy và đổi hướng khá nhẹ nhàng. Dù đầu hút có kích thước lớn, cảm giác điều khiển không bị nặng tay như nhiều mẫu máy hút bụi lau nhà truyền thống.

Đáng chú ý, thanh gạt đàn hồi TangleCut hạn chế tóc quấn vào cuộn lăn, trong khi trạm sạc có thể tự giặt cuộn lăn bằng nước nóng 95 độ C rồi sấy khí nóng ở cùng nhiệt độ. Trong hộc nước bẩn, bộ khử mùi tích hợp giúp hạn chế mùi khó chịu nếu người dùng chưa kịp vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.

H16 FlexReach có thể sử dụng đứng hoặc nằm.

Tuy nhiên, H16 FlexReach vẫn chưa phải mẫu máy tối ưu toàn diện về mặt thiết kế. Trọng lượng 5,2kg khiến sản phẩm nặng hơn một số đối thủ như Tineco S6 Stretch Max (4,5kg) và Roborock F25 ACE (4,7kg). Khi cần xách lên cầu thang hoặc nhấc qua bậc cửa, người dùng sẽ cảm nhận rõ khối lượng lớn của thiết bị. Bù lại, trọng lượng nặng sẽ cho lực tì mạnh hơn khi lau sàn.

Dung tích 500ml của hộc nước bẩn khi để đứng và 350ml khi để nằm cũng là thấp hơn mức 720ml của hai đối thủ kể trên, nên nếu lau dọn nhà có diện tích lớn thì có thể người dùng sẽ phải đổ nước bẩn nhiều lần. Song hộc nước sạch 780ml là khá lớn, đủ để vừa lau mặt sàn rộng vừa vệ sinh con lăn.

Công năng

Trải nghiệm thực tế cho thấy, bụi mịn, tóc rụng, lông thú cưng cho đến vụn bánh, tiêu xay, mì sợi hay nước đổ trên sàn đều được hút và lau sạch chỉ sau một đến hai lượt đẩy. Thay vì phải hút bụi trước rồi lau lại bằng cây lau nhà, toàn bộ quá trình được hoàn thành trong một thao tác, tiết kiệm đáng kể thời gian vệ sinh. Tiếc là ở phân khúc 10 triệu đồng, thiết bị không hỗ trợ lau nhà bằng nước nóng.

Con lăn có thiết kế quen thuộc.

Lực hút 28.000Pa kết hợp cuộn lăn quay 480 vòng/phút giúp máy luôn duy trì hiệu quả làm sạch suốt cả quá trình. Ngay cả những vết bẩn ướt như nước sốt, trứng hay sữa tươi, đầu hút vẫn xử lý gọn gàng, khô ráo. Thiết kế làm sạch sát hai cạnh cũng giúp gom gọn bụi bẩn ở chân tường.

Một trong những tính năng hữu ích khác là cảm biến nhận diện mức độ bẩn. Khi lau khu vực chỉ có bụi thông thường, máy vận hành khá êm và tiết kiệm pin. Khi đi qua vùng có nhiều nước hoặc vết bẩn cứng đầu, lực hút tự tăng lên mà người dùng không cần chuyển chế độ bằng tay. Màn hình LED trên tay cầm cũng hiển thị các thông số về chế độ đang sử dụng, lượng pin một cách trực quan.

Người viết ấn tượng nhất ở thanh gạt đàn hồi TangleCut khi cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau chu trình lau dọn có lượng lớn tóc, cuộn lăn không hề bị quấn tóc dù chỉ một cọng. Toàn bộ tóc được gạt vào hộc chứa nước bẩn, giúp người dùng không còn phải dùng kéo hay gỡ tóc bằng tay sau mỗi lần vệ sinh như trên một số mẫu máy từng trải nghiệm.

Hộc chứa nước bẩn có khử mùi.

Sau khi đặt máy lại trạm sạc, hệ thống tự giặt cuộn lăn bằng nước nóng 95 độ C, sau đó chuyển sang sấy khí nóng 95 độ C (tùy chọn 5 phút hoặc 30 phút). Cuộn lăn khô nhanh, tránh tình trạng ẩm kéo dài vốn dễ gây mùi hôi và nấm mốc. Bộ khử mùi trong hộc nước bẩn cũng giúp máy không gian sống dễ chịu hơn nếu chưa kịp đổ nước ngay sau khi lau nhà.

Bên cạnh những ưu điểm, H16 FlexReach vẫn còn thiếu một tính năng đáng tiếc là thiếu kết nối ứng dụng trên điện thoại. Người dùng không thể theo dõi tình trạng máy, lịch sử vệ sinh hay cập nhật phần mềm từ xa như trên một số thiết bị gia dụng thông minh cùng phân khúc.

Độ ồn cũng chưa phải lợi thế của sản phẩm. Theo thông số của nhà sản xuất, H16 FlexReach có độ ồn 74dBA, cao hơn đáng kể so với mức 45dBA của Tineco S6 Stretch Max. Trong quá trình sử dụng ban ngày, tiếng động cơ không gây khó chịu, nhưng nếu dọn dẹp vào buổi tối hoặc khi trong nhà có trẻ nhỏ đang ngủ, sự khác biệt này sẽ dễ nhận thấy.

Màn hình LED và nút tự vệ sinh.

Đế sạc giúp vệ sinh và sấy khô con lăn.

Nhìn chung, Dreame H16 FlexReach là mẫu máy hút bụi lau nhà có thế mạnh ở khả năng làm sạch, thiết kế ngả phẳng linh hoạt và hệ thống tự vệ sinh, sấy khô bằng nước sóng. Những hạn chế như thiếu ứng dụng quản lý, độ ồn cao hơn một số đối thủ khiến sản phẩm chưa đạt mức hoàn thiện tuyệt đối. Dẫu vậy, nếu ưu tiên hiệu quả làm sạch, hút lông tóc và thường xuyên phải vệ sinh các khu vực gầm thấp, H16 FlexReach vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc.