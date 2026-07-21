Samsung ra mắt màn hình OLED ghép đôi siêu sáng 1.400 nit

Cách đây vài tuần, VESA đã giới thiệu chứng nhận cấp cao mới cho màn hình có tên DisplayHDR True Black 1400, nâng yêu cầu độ sáng lên 40% so với tiêu chuẩn cao nhất trước đó. Samsung vừa thông báo màn hình OLED mới của hãng đã đạt được chứng nhận này và công ty đang cung cấp màn hình cho các nhà sản xuất laptop.

Màn hình OLED ghép đôi siêu sáng của Samsung.

Chứng nhận này yêu cầu các điểm ảnh đen phải duy trì ở mức 0,0005 nit hoặc thấp hơn trong khi các điểm ảnh trắng phải đạt 1.400 nit ở tỷ lệ bật điểm ảnh 10% (tức là 10% điểm ảnh trên màn hình hiển thị màu trắng, phần còn lại hiển thị màu đen).

Samsung đã làm được điều này với thiết kế ghép đôi – hai tấm nền OLED xếp chồng lên nhau. Cách sắp xếp này cho phép màn hình đạt được độ sáng tối đa cao hơn, đồng thời mang lại những lợi ích khác. Vì hai tấm nền chia sẻ khối lượng công việc nên mức độ sáng thông thường có thể đạt được mà không gây quá tải cho các tấm nền. Samsung cho biết, trong điều kiện độ sáng hoạt động thông thường của máy tính xách tay, màn hình OLED ghép lớp mới có tuổi thọ cao hơn gấp đôi so với màn hình OLED đơn lớp.

Màn hình OLED mới của Samsung siêu sáng.

Công ty cũng sử dụng vật liệu phát quang hữu cơ mới để cải thiện hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của màn hình.

Màn hình mới này hiện đã được trang bị trên Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition 11. Màn hình cảm ứng có kích cỡ 16 inch với độ phân giải 3.2K và tần số quét 120Hz. Màn hình mang thương hiệu PureSight Pro Tandem OLED của Lenovo và đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 1.600 nit. Màn hình cũng hiển thị màu sắc chính xác với độ phủ 100% sRGB và DCI-P3, cùng độ phủ 99% AdobeRGB.

Máy tính xách tay đi kèm bộ xử lý Intel Core Ultra 7 hoặc 9 (356H hoặc 386H) và card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5050 hoặc 5060 (cả hai đều có VRAM 8GB). Bộ nhớ hệ thống là 32GB chuẩn LPDDR5X và có ổ SSD PCIe Gen 4 (TLC) 512GB hoặc 1TB. Máy tính xách tay có độ dày 17.2mm và nặng 1.9kg với pin 92.5Wh.

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition 11.

Các mẫu laptop từ các nhà sản xuất khác cũng sẽ sử dụng màn hình OLED ghép lớp mới của Samsung – các mẫu laptop từ Asus, Dell và MSI dự kiến ​​ra mắt vào nửa cuối năm nay. Ngoài ra, Samsung sẽ trình diễn màn hình mới này tại K-Display 2026, diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 22 - 24/7.