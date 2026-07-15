Tắt Smart TV kiểu này sớm muộn gì cũng nhanh hư

Việc cắm TV vào ổ cắm điện có công tắc cùng với các thiết bị khác trong phòng khách như máy chơi game, loa thanh hay đầu DVD có vẻ là một cách hay để tiết kiệm điện. Chỉ cần nhấn nút tắt trước khi đi ngủ, tất cả thiết bị sẽ ngừng hoạt động, giúp giảm thiểu lãng phí điện năng.

Nhiều người có thói quen cắm phích cắm Smart TV vào ổ điện chung với nhiều thiết bị khác để tắt "nhanh, gọn, lẹ".

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, việc tắt Smart TV hằng ngày không còn là lựa chọn hợp lý. Dưới đây là những lý do chính để người dùng cân nhắc trước khi tắt TV kiểu này.

Tiết kiệm điện không đáng kể

Trước tiên, hãy xem xét mức tiết kiệm điện thực tế khi tắt TV. Theo quy định số 1275/2008 của Liên minh Châu Âu, các thiết bị sản xuất sau năm 2010, bao gồm TV, tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ từ 1 đến 2W. Điều này có nghĩa, ngay cả khi TV hoạt động liên tục trong một năm, mức tiêu thụ điện cũng chỉ khoảng 8,76 kWh, tương đương với khoảng 20.000 đồng. Con số này thậm chí còn thấp hơn một tách cà phê.

Tính năng của Smart TV

Smart TV hiện đại hoạt động giống như một máy tính cá nhân, với hệ điều hành và các thành phần phức tạp. Khi bật TV, hệ thống sẽ khởi động trong vài giây. Việc tắt điện đột ngột có thể gây ra sự cố khi khởi động hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất của TV. Ngoài ra, TV cũng cần thực hiện các bản cập nhật phần mềm tự động khi ở chế độ không hoạt động. Nếu tắt điện đột ngột, quá trình này có thể bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng TV không hoạt động bình thường.

Việc để Smart TV ở chế độ chờ nếu không đi khỏi nhà nhiều ngày sẽ tốt hơn.

Tác động đến tấm nền OLED

Đặc biệt với các mẫu Smart TV OLED, việc tắt điện đột ngột có thể gây hại cho tấm nền. Các hợp chất hữu cơ trong tấm nền có thể bị xuống cấp, dẫn đến hiện tượng “lưu ảnh” hoặc “cháy hình”. Các nhà sản xuất đã tích hợp tính năng “chu kỳ bù” để kéo dài tuổi thọ của tấm nền, nhưng nếu tắt TV bằng ổ cắm điện, các chu kỳ này sẽ không diễn ra, làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Nhìn chung, nếu sở hữu một chiếc Smart TV, tốt nhất là nên để TV cắm điện và chỉ tắt bằng điều khiển từ xa. Chỉ nên rút phích cắm hoàn toàn khi người dùng không sử dụng TV trong thời gian dài, chẳng hạn như khi đi nghỉ. Việc này không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc khởi động lại TV.