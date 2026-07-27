Trung Quốc hợp tác Mỹ phát triển robot nhện cứu người đuối nước

Một chiếc thuyền robot bốn chân mang tên QuadBoat, được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Trí tuệ Nhân tạo và Robot vì Xã hội Thâm Quyến (Trung Quốc) và Viện Công nghệ Stevens (Mỹ), đang hứa hẹn sẽ trở thành công cụ hữu ích trong công tác cứu hộ đuối nước.

Nhện nước là nền tảng để tạo ra QuadBoat.

Robot này có khả năng theo dõi và vớt nạn nhân trực tiếp từ dưới nước, một bước tiến quan trọng so với các phương tiện bề mặt không người lái (USV) hiện có, vốn chỉ có thể định vị hoặc tiếp cận người gặp nạn.

QuadBoat được thiết kế với một thân chính và bốn chân điều khiển độc lập, lấy cảm hứng từ loài nhện bắt cá. Khác với nhện, robot này không dựa vào sức căng bề mặt để nổi, mà sử dụng lực nổi thông thường. Bốn chân của nó không chỉ giúp di chuyển mà còn cung cấp khả năng điều khiển linh hoạt. Bộ điều khiển động học nghịch đảo cho phép robot điều chỉnh tư thế và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm QuadBoat trong bể bơi, kiểm tra độ chính xác trong việc theo dõi lộ trình và thực hiện các chuyển động cụ thể. Các thí nghiệm tiếp theo tập trung vào khả năng nhận dạng, theo dõi và thu hồi các mục tiêu nổi. Kết quả cho thấy QuadBoat có thể bám theo mục tiêu trên mặt nước và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ hiệu quả.

Ảnh minh họa bởi AI hoạt động cứu hộ của QuadBoat.

Theo các nhà nghiên cứu, việc nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước là rất quan trọng trong các tình huống cứu hộ. Họ nhấn mạnh rằng, mặc dù việc tìm thấy nạn nhân là một thách thức, nhưng việc tiếp cận và cứu họ kịp thời còn khó khăn hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. QuadBoat được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các đội cứu hộ trong việc ứng phó với các vụ tai nạn hàng hải.

Mặc dù QuadBoat đang trong giai đoạn nghiên cứu và các thử nghiệm hiện tại được thực hiện trong môi trường kiểm soát, các nhà nghiên cứu tin rằng robot này có tiềm năng lớn trong việc cải thiện hiệu suất cứu hộ trong các điều kiện thực tế. Họ hy vọng rằng, với sự phát triển trong tương lai, QuadBoat sẽ trở thành một công cụ thiết thực cho các đội tìm kiếm và cứu hộ, giúp họ định vị, theo dõi và cứu người khỏi mặt nước một cách hiệu quả hơn.