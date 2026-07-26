Dân mạng xôn xao chiếc "tủ lạnh cho người" để hạ nhiệt giữa ngày nóng

Trong bối cảnh nắng nóng lên tới đỉnh điểm ở Nhật Bản, một công ty nước này vừa giới thiệu thiết bị làm mát cá nhân có thiết kế giống hệt một chiếc tủ lạnh cỡ lớn dành cho con người. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ý tưởng khác lạ và khả năng giúp người dùng hạ nhiệt chỉ sau khoảng 10 phút.

Chiếc tủ lạnh dành cho con người đầu tiên ra đời

Theo giới thiệu, thiết bị có tên Do Hiemon Box do công ty điện lạnh SDRS phát triển. Đây là một khoang kim loại khép kín với cửa kính trong suốt, được thiết kế để một người có thể bước vào, ngồi lên ghế bên trong và tận hưởng luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và lưng.

Ý tưởng này ra đời trong bối cảnh Nhật Bản liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Chỉ riêng ngày 15/7, đã có 48 người phải nhập viện vì sốc nhiệt tại Tokyo, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát hiệu quả ngày càng tăng.

Chiếc tủ lạnh dành cho con người ra đời trong bối cảnh nắng nóng khủng khiếp ở Nhật.

Theo SDRS, nhiệt độ bên trong Do Hiemon Box được duy trì ở khoảng 15 độ C, trong khi luồng khí lạnh khoảng 5 độ C sẽ được thổi đến các vị trí trọng yếu trên cơ thể, giúp giảm nhiệt độ nhanh chóng và làm dịu các triệu chứng do kiệt sức vì nắng nóng.

Thiết bị được trang bị ba chế độ làm mát và lưu thông không khí, đồng thời tự động ngắt sau 20 phút nhằm tránh tình trạng cơ thể bị lạnh quá mức. Nhà sản xuất cũng cho biết Do Hiemon Box chỉ tiêu thụ khoảng một nửa lượng điện năng so với máy điều hòa di động thông thường.

Chiếc tủ lạnh này là "cứu tinh" cho người dân Nhật Bản ngày nắng nóng.

Do Hiemon Box hiện được phân phối thông qua các đơn vị chuyên về thiết bị điện lạnh công nghiệp với mức giá khoảng 1,5 triệu yên (khoảng 240 triệu đồng).

Ở giai đoạn đầu, SDRS định hướng sản phẩm dành cho doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ nhằm bảo vệ sức khỏe nhân viên trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đồng thời tối ưu chi phí vận hành so với các giải pháp làm mát truyền thống.

Chiếc tủ lạnh gây sốt MXH.

Theo trang Sora News, một số nơi tại Nhật Bản đã bắt đầu lắp đặt những "tủ lạnh cho người" này tại các không gian công cộng, cho phép người dân sử dụng miễn phí để giải nhiệt trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Nếu thiết bị chứng minh được hiệu quả trên thực tế, nhà sản xuất cho biết Do Hiemon Box có thể sẽ được mở bán rộng rãi cho người tiêu dùng cá nhân trong tương lai.

Chiếc tủ lạnh gây xôn xao MXH

Chiếc "tủ lạnh cho người" cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH ở Việt Nam. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng độc đáo của người Nhật. Tài khoản Minh Quân bình luận: "Mùa hè mà có cái này thì đúng là thiên đường. Sản phẩm này thực sự là cứu tinh cho những người thường xuyên làm việc giữa trời nắng gắt".

Trong khi đó, Hoàng Nam hài hước nhận xét: "Nhìn như tủ trưng bày nước ngọt, chỉ khác là bên trong có người ngồi". Đồng quan điểm, Ngọc Hân viết: "Đến Nhật Bản mới nghĩ ra chuyện... cho người vào tủ lạnh. Đất nước này hay phát minh ra những thứ rất gần gũi và thiết thực với người dân".

Bên cạnh những lời đùa vui, cư dân mạng còn đánh giá cao tính thực tiễn của sản phẩm. Tài khoản Thanh Tùng cho rằng: "Sản phẩm này đúng là hữu ích trong các đợt nắng nóng gay gắt. Mùa hè ở Nhật Bản không còn là ác mộng với nhiều người nữa", còn tài khoản Mai Anh bày tỏ: "Càng có thêm một lý do để yêu Nhật Bản".

Ngoài ra, cư dân mạng cũng đánh giá đây là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt.