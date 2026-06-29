LG lần đầu mang cả hai trợ lý ảo Gemini và Copilot lên TV OLED evo AI G6

Sau khi ra mắt dòng TV cao cấp OLED evo AI G6 cách đây không lâu, LG vừa công bố việc chính thức cập nhật bộ đôi trợ lý AI gồm Microsoft Copilot và Google Gemini cho sản phẩm. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trên dòng TV OLED 2026 của hãng, hướng đến việc mở rộng khả năng tương tác bằng trí tuệ nhân tạo ngay trên màn hình lớn.

LG OLED evo AI G6.

Theo nhà sản xuất, người dùng có thể sử dụng Copilot để tìm kiếm thông tin, nhận gợi ý nội dung hoặc hỗ trợ xử lý các câu hỏi trong quá trình sử dụng TV. Trong khi đó, Gemini được tích hợp để mở rộng khả năng hội thoại tự nhiên, giúp người dùng tìm kiếm thông tin hoặc khám phá nội dung giải trí thông qua giọng nói.

Bên cạnh hai trợ lý AI, OLED evo AI G6 còn được trang bị loạt tính năng thông minh khác như AI Search, AI Concierge, AI Voice ID và AI Chatbot. AI Search cho phép tìm kiếm nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì từ khóa cố định, trong khi AI Concierge sẽ đưa ra các đề xuất phim, chương trình hoặc ứng dụng dựa trên lịch sử sử dụng. AI Voice ID có khả năng nhận diện từng thành viên trong gia đình để hiển thị giao diện và nội dung được cá nhân hóa, còn AI Chatbot hỗ trợ người dùng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Một tính năng mới khác là Sports Portal. Người dùng có thể lựa chọn đội bóng hoặc giải đấu yêu thích để theo dõi lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng cũng như các tin tức liên quan ngay trên giao diện TV mà không cần chuyển sang điện thoại hoặc máy tính. Tính năng này được tích hợp trực tiếp trên webOS 26, cho phép truy cập nhanh các thông tin thể thao từ màn hình chính.

Về phần cứng, OLED evo AI G6 được trang bị tấm nền OLED evo độ phân giải 4K (3.840 x 2.160 pixel), hỗ trợ Dolby Vision, HDR10, FILMMAKER MODE và công nghệ Brightness Booster Ultimate nhằm tăng độ sáng khi hiển thị. TV sở hữu hệ thống loa 4.2 kênh công suất 60 W, hỗ trợ Dolby Atmos và AI Sound Pro giả lập âm thanh vòm 11.1.2 kênh.