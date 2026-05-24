HP “phản đòn” MacBook Neo với laptop OLED giá hấp dẫn

Sau sự xuất hiện của MacBook Neo, một chiếc laptop giá cả phải chăng với cấu hình hấp dẫn từ Apple, Intel đã nhanh chóng tung ra chip Wildcat Lake. Đặc biệt, HP đã trở thành thương hiệu tiên phong khi giới thiệu chiếc laptop StarBook Plus 14 inch mới sở hữu thiết kế nhẹ nhàng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày nhưng lại trang bị kiến trúc bộ xử lý ấn tượng.

StarBook Plus là laptop OLED hiếm có trong tầm giá.

Điểm nổi bật của StarBook Plus là màn hình OLED, khác biệt so với tấm nền IPS mà nhiều nhà sản xuất khác đang sử dụng. Mặc dù tần số quét chỉ đạt 60Hz, nhưng tỷ lệ khung hình 16:10 mang lại không gian chiều dọc rộng rãi, lý tưởng cho việc đọc tài liệu và duyệt web.

Về hiệu năng, máy được trang bị CPU Intel Core i5 320 hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Đây là thông điệp rõ ràng gửi đến Apple rằng HP cũng có khả năng sản xuất laptop với thời lượng pin ấn tượng.

StarBook Plus sở hữu RAM LPDDR5X 16 GB và ổ SSD 512 GB, trong khi MacBook Neo chỉ cung cấp 8 GB bộ nhớ RAM và tùy chọn lưu trữ bắt đầu từ 256 GB. Máy còn hỗ trợ sạc nhanh 65W cho thời gian sạc nhanh và cũng là khá phổ biến trên thiết bị di động ngày nay.

Về cổng kết nối, StarBook Plus được trang bị hai cổng USB-A, hai cổng USB-C và một cổng HDMI, những con số khá ấn tượng khi xét đến độ dày chỉ 13,7 mm và trọng lượng 1,3 kg. Số lượng cổng kết nối này cũng nổi bật hơn so với đối thủ MacBook Neo.

Các thông số StarBook Plus cũng nổi bật so với MacBook Neo.

Hiện tại, sản phẩm này chỉ được ra mắt tại Trung Quốc như là một động thái cho thấy HP đang nhắm đến một thị trường chiến lược. Dự kiến, StarBook Plus sẽ được phát hành ra toàn cầu, nhưng có khả năng mức giá 820 EUR (25 triệu đồng) sẽ được điều chỉnh do nhiều chính sách thuế khác nhau.

Cuối cùng, StarBook Plus còn có màn che vật lý cho camera, một tính năng bảo vệ quyền riêng tư mà Apple không cung cấp, thay vào đó sử dụng đèn báo để thông báo khi camera và micro đang hoạt động. Với những tính năng nổi bật, StarBook Plus hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người dùng để trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho mọi tác vụ, dù đơn giản hay phức tạp. Sự so sánh giữa hai bộ xử lý của HP và Apple chắc chắn sẽ là chủ đề nóng trong thời gian tới.